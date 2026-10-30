Il n’y a plus aucune voiture thermique parmi les 7 finalistes de la voiture de l’année 2027 !

C’est historique : les sept finalistes de l’élection de la voiture de l’année (Car of The Year ») sont tous 100 % électriques pour la première fois de toute l’histoire de cette organisation existant depuis l’année 1964, rassemblant une soixantaine d’experts issus de 23 pays européens.

Pas de Mercedes Classe C (électrique ou thermique), pas de nouveau GLC 100 % électrique : le vainqueur de l’édition 2026 (avec la CLA de troisième génération) n’est même pas présent dans cette finale à sept qui se jouera entre le groupe Volkswagen, BMW, Renault et Hyundai Motor.

Qui mérite le plus de gagner ?

Voilà donc les sept finalistes de l’édition 2027 : la Renault Twingo, le BMW iX3, la Kia EV2, le Hyundai Ioniq 3, la Volkswagen ID.Polo, la Cupra Raval et le Volvo EX60. Et oui, il y a presque des « doublons » dans cette sélection puisque la Cupra Raval et l’ID.Polo sont de proches cousines, tout comme les Kia EV2 et Ioniq 3 dans une moindre mesure.

Alors, qui mérite le plus de gagner parmi ces finalistes ? Sur le papier, ils méritent presque tous de l’emporter : le BMW iX3 a impressionné tout le monde par ses qualités depuis les premiers essais, la Renault Twingo plaît beaucoup, la nouvelle paire de citadines électriques du groupe Volkswagen surclasse ses rivales au registre de l’habitabilité et de l’efficience et les autres modèles ne déméritent pas non plus.

Personnellement, je parierais volontiers sur la Volkswagen ID.Polo qui me semble « politiquement parfaite » pour le jury qui récompense souvent les modèles marquant l’arrivée d’un renouveau technique important, mais on peut en dire autant du BMW iX3. A votre avis, laquelle de ces voitures l’emportera ?