Alexandre Bataille Le 13/11/2026 à 06:00

Dans /

de la rédaction

6. La fiche technique de la Dacia Spring 2

5. La Dacia Spring 2 face à la concurrence

4. Moins de 15 000 € avec le bonus : la nouvelle Dacia Spring assomme la concurrence

3. Expression ou Journey : la nouvelle Dacia Spring dévoile ses tarifs et ses équipements

2. Enfin métamorphosée ? Ce qui change vraiment au volant de la nouvelle Dacia Spring »

1. Essai - Dacia Spring 2 : le jour et la nuit !

Chiffres clés *

Longueur : 3,85 m

Largeur : 1,72 m

Hauteur : 1,51 m

Nombre de places : 4 places

Volume du coffre : 233 l / 1 283 l Boite de vitesse : NC

Carburant : Electrique

Taux d'émission de CO2 : 0 g/km

Date de commercialisation du modèle : Octobre 2025

* A titre d'exemple pour la version II ELECTRIC 80 JOURNEY 27.5 KWH.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.