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Dacia Spring 2

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Essai - Dacia Spring 2 : le jour et la nuit !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

35  

Fabriquée en Europe, entièrement repensée et de nouveau éligible au bonus écologique : la nouvelle Dacia Spring passe sous la barre symbolique des 15 000 €. Plus large, plus puissante et mieux équipée, la citadine électrique la moins chère du marché a-t-elle tout pour régner sans partage ? Nous l'avons testée.

Essai - Dacia Spring 2 : le jour et la nuit !

En bref 

Citadine électrique
A partir de 17 900 € 
Eligible aux aides

Désormais produite en Europe, la nouvelle Spring est de nouveau éligible au bonus. Vendue à partir de 17 900 €, la citadine électrique s'affichera sous les 15 000 € une fois les aides déduites. Un tarif compétitif qui replace la Spring comme la voiture électrique la moins chère du marché.

Pour maintenir sa compétitivité face aux constructeurs chinois, le groupe Renault a adopté une approche hybride permettant un développement très rapide et plus écononique. Le design a été géré en France et en Roumanie, l'ingénierie a été confiée au centre de Shanghai, et l'assemblage final a été relocalisé dans l'usine de Novo Mesto en Slovénie aux côtés de la nouvelle Twingo.

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La Spring de seconde génération n'a gardé que le nom car tout est nouveau, à commencer par la plateforme, partagée avec cousine Française. Si de nombreuses pièces sont communes, visuellement les deux modèles du groupe Renault présente un style bien différent. La Spring 2 présente un porte-à-faux allongé qui fait grandir la voiture de 15 centimètres en longueur pour atteindre 3,85 mètres et surtout 18 centimètres en largeur. Cette croissance lui donne davantage d’assurance. On se détache du côté "voiture sans permis" pour se rapproche d'une "vraie" voiture bien plus rassurante pour les clients.

La nouvelle Spring grandit de 15 cm en longueur.
La nouvelle Spring grandit de 15 cm en longueur.
Et de 18 cm en largeur par rapport à sa devancière.
Et de 18 cm en largeur par rapport à sa devancière.

Le design très géométrique participe à ce sentiment de robustesse avec des lignes simples et fonctionnelles. On retrouve l’identité de la marque dans le dessin des projecteurs reliés par un bandeau noir, à l’avant et à l’arrière. Une bande noire vient graphiquement détacher le toit du corps de la carrosserie.

La position de conduite s'améliore grâce à l'arrivée d'un siège réglable en hauteur et d'un volant ajustable en profondeur.
La position de conduite s'améliore grâce à l'arrivée d'un siège réglable en hauteur et d'un volant ajustable en profondeur.

À bord aussi, tout change. La planche de bord, taillée dans le plastique, affiche un dessin moderne et fonctionnel. La position de conduite s'améliore grâce à l'arrivée d'un siège réglable en hauteur et d'un volant ajustable en profondeur. Synergie industrielle oblige, la Spring reprend les trois satellites de la Twingo, avec la commande boite, les clignotants et la radio en enfilade. Une configuration pas toujours très pratique.

Les rangements sont nombreux à bord de la Spring à l'image de ce support modulable.
Les rangements sont nombreux à bord de la Spring à l'image de ce support modulable.
Il peut accueillir différents rangements, un accoudoir, etc. Mais tous sont factirés en option.
Il peut accueillir différents rangements, un accoudoir, etc. Mais tous sont factirés en option.

En tout cas, s'il est un point où la Spring met tout le monde d'accord c'est par ses aspects pratiques. La citadine est truffée de rangements bien pensés mais quasiment tous en option (entre 140 et 235 €) à l'image de l’organisateur central, de l’accoudoir central fermé, des séparateurs de console centrale ou encore des fixations « YouClip ». 

Des équipements inédits

Pensée pour le quotidien, cet habitacle dispose de deux offres multimédias. La version de base est équipée d'un dock pour Smartphone. Ce dernier servira de système de commande, une fois l'application Dacia téléchargée. La version haut de gamme Journey est équipée d'un écran de 10''. Ce système est simple, efficace et dispose d'une navigation connectée pendant 8 ans et des services Android et Carplay sans fil. Le placement de cet écran a supprimé les aérateurs centraux. Conducteur et passager pourront uniquement compter sur une buse latérale pour se rafraîchir. Alors qu'à l'arrière, les occupants ont des vitres à ouverture compas.  

Le chargeur de smartphone par induction aimanté à placer autour de l'écran est facturé 50 €.
Le chargeur de smartphone par induction aimanté à placer autour de l'écran est facturé 50 €.
La Spring s'offre des équipements inédits comme la carte d'accès mains libres ou le frein de parking électrique.
La Spring s'offre des équipements inédits comme la carte d'accès mains libres ou le frein de parking électrique.
 

La Spring monte en gamme avec par exemple le tableau de bord digital 7 pouces de série sur toutes les finitions, l’arrivée d’une carte mains libres, d’un frein de parking électrique ou d’un chargeur V2L (alimentation d’accessoires extérieurs), une dotation impensable dans une Dacia il y a encore 10 ans. Avec un cahier des charges aussi serré, on ne pourrait pas faire mieux en matière de présentation.

L'espace à l'arrière progresse. L'assise est courte et oblige à bien plier les genoux mais le passagers seront plus à l'aise qu'auparavant.
L'espace à l'arrière progresse. L'assise est courte et oblige à bien plier les genoux mais le passagers seront plus à l'aise qu'auparavant.
Le coffre gagne en volume et en modularité. Il est complété par un rangement sous plancher et un "frunk" optionnel de 18 litres.
Le coffre gagne en volume et en modularité. Il est complété par un rangement sous plancher et un "frunk" optionnel de 18 litres.

Le gain de croissance profite aux occupants et à la sécurité. L’espace est meilleur aux places arrière, notamment au niveau des coudes. Deux adultes voyageront plus confortablement qu’auparavant mais avec les genoux relevés et une assise assez courte. Le coffre offre un volume généreux de 337 litres ainsi qu'un rangement sous plancher ; c’est désormais une référence dans la catégorie des petites citadines. Il est extensible à 1 283 litres une fois la banquette rabattue, une banquette qui progresse en modularité car elle est désormais fractionnable 50/50. L’ensemble est complété par un espace de rangement de 18 litres situé sous le capot avant (en option). Ce dernier est un peu juste et il faudra parfaitement enroulé votre câble de recharge pour pouvoir le ranger correctement.

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Chiffres clés *

  • Longueur : 3,85 m
  • Largeur : 1,72 m
  • Hauteur : 1,51 m
  • Nombre de places : 4 places
  • Volume du coffre : 233 l / 1 283 l
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : 0 g/km
  • Date de commercialisation du modèle : Octobre 2025

* A titre d'exemple pour la version II ELECTRIC 80 JOURNEY 27.5 KWH.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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