La Dacia Spring, à partir de 17 900 €, est évaluée dans la catégorie des citadines électriques qui comprend notamment

La Hyundai Inster, à partir de 25 300 € et 327 km d'autonomie

La Leapmotor T03 à partir de 17 300 € et 275 km d'autonomie

La Renault Twingo E-Tech, à partir 19 490 € et 263 km d'autonomie