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Dacia Spring 2

Essai

Essai - Dacia Spring 2 : le jour et la nuit !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

35  

5. La Dacia Spring 2 face à la concurrence

 

Essai - Dacia Spring 2 : le jour et la nuit !

La Dacia Spring, à partir de 17 900 €, est évaluée dans la catégorie des citadines électriques qui comprend notamment

La Hyundai Inster, à partir de 25 300 € et 327 km d'autonomie

La Leapmotor T03 à partir de 17 300 € et 275 km d'autonomie

La Renault Twingo E-Tech, à partir 19 490 € et 263 km d'autonomie

 

 

Dacia Spring 2 Journey
Budget
  • 8.43
  • 8.43
  • 8.43
  • 8.43
  • 8.43
 
Pratique
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
 
Sécurité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13,7 /20
Explication des critères de notation
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35  

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