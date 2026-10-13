Cette nouvelle Spring est la cousine de la dernière Renault Twingo. Je suis sûr que si je ne vous l’avais pas dit, vous ne l’auriez pas deviné tant ces deux modèles sont radicalement différents. Il faut dire que les designers de la Dacia ont fait un gros travail pour différencier ces deux modèles.

Ainsi, cette Spring abandonne le look sympathique de la Twingo pour un design plus sérieux et robuste, qui passe par des lignes de caisses marquées géométriques. Rien à voir donc avec la citadine de Renault. Cela se traduit par une identité visuelle spécifique et quelques détails de carrosserie comme les décochements sur les ailes.

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Même tendance dans l’habitacle avec une planche de bord très horizontale, qui affiche un dessin moderne et fonctionnel avec pas mal de rangements. Elle hérite de série d’une instrumentation numérique 7 pouces et la finition haute profite d’un écran multimédia 10 pouces. Les plastiques sont durs et assez basiques, mais ce n’est pas étonnant.

En matière d’aspects pratiques, la Spring perd les sièges individuels coulissants de la Twingo, ce qui est bien dommage. On doit se contenter d’une banquette arrière fixe et de vitres entrebaillantes à l’arrière, moins agréable à utiliser que de « vraies » vitres. Bonne nouvelle en revanche du côté du coffre avec une contenance de 337 litres auxquels peuvent s’ajouter les 18 litres du frunk à l’avant.

Aucune surprise en ce qui concerne la motorisation puisque cette Spring est uniquement électrique. Elle est animée par un moteur de 80 ch alimenté par une batterie de 27,5 kWh pour une autonomie de 250 km.

En matière de tarifs, une Dacia se doit de rester accessible et c’est bien évidemment le cas de cette Spring qui est commercialisée entre 17 900 et 19 400 €, soit 1 500 € de moins environ que la nouvelle Twingo. De quoi faire réfléchir.

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Si on est à la recherche d’un second véhicule pour la famille, cette Spring pourrait bien être la réponse parfaite avec des vraies améliorations techniques, d’équipement tout en conservant un prix toujours aussi compétitif.