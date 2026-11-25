Le leasing social, c’est bien ; la LOA sociale, c’est peut-être mieux. Car au bout des trois ans de location de la formule gouvernementale, la voiture retourne chez le concessionnaire et les loyers versés par le conducteur — entre 79 et 200 euros par mois — s’évaporent purement et simplement. Même l’offre d’appel à 78 euros par mois proposée par Renault sur la Dacia Spring Expression reste une LLD.

Une prime et un microcrédit

C’est là que la proposition de l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Économique) prend tout son sens pour les ménages modestes, puisqu’elle repose sur le microcrédit. Partenaire de l’organisme aux côtés des pouvoirs publics et des banques, le losange permet ainsi d’accéder à la Spring dès 100 euros par mois.

Le principe ? À l’instar du leasing social, le dispositif est soumis à un plafond de revenus (27 310 €). Si l’acquéreur est éligible, il décroche une prime « coup de pouce » (CEE) de 6 000 €, portés à 7 000 € lorsque ses revenus n’excèdent pas 11 250 €. Grâce à cette aide, il signe avec l’organisme financier de Renault une LOA pouvant courir jusqu’à 60 mois. À l’échéance, deux choix s’offrent à lui : racheter la petite franco roumaine électrique ou la restituer au réseau.

Évidemment, les pièges de la location avec option d’achat demeurent. Il faudra surveiller le compteur pour ne pas dépasser le kilométrage contractuel et rendre une auto dans un état nickel, sous peine de voir la facture de restitution s’envoler. Il faudra aussi avoir anticipé les quelques milliers d’euros nécessaires pour lever l’option d’achat finale.

Attention à l’état de la voiture et au prix d’acquisition final

Reste que peu de foyers modestes ont 15 000 euros sur leur compte courant pour s’offrir une Spring neuve au comptant, même bonus déduit. Des ménages qui ont pourtant un besoin vital de leur voiture, qui est bien souvent un vieux diesel, et qui subissent de plein fouet la flambée des prix du carburant et les éventuelles restrictions de circulation. Le passage à l’électrique allège cette double peine, et la formule de l’ADIE leur offre enfin une porte de sortie vers la propriété, plutôt que de laisser filer près de 10 000 euros dans une location sans lendemain.