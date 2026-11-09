Le Renault Bridger devrait devenir un petit 4x4 électrique Dacia au design parfait pour vous plaire

Le design du Renault Bridger laisse augurer d’un potentiel intéressant. Affichant une silhouette très carrée de vrai tout-terrain, ce petit SUV dévoilé en début d’année est un concept-car annonçant l’arrivée prochaine d’un véhicule de série conçu pour le marché indien. Il doit s’insérer là-bas dans la gamme de Renault, au-dessous de son Duster (différent de notre Dacia Duster européen).

Un Dacia Bridger en Europe ?

Mais comme le révèlent les journalistes anglais d’Autocar, le groupe Renault ne veut pas se contenter de vendre le Bridger sur le seul marché indien. Sans doute conscient de l’attrait qu’une carrosserie de ce genre peut susciter auprès de la clientèle européenne, Renault travaillerait sur une variante Dacia 100 % électrique pour en faire un modèle de série chez nous.

La stratégie rappellerait un peu celle de la Dacia Spring de première génération, version européenne de la Renault K-ZE chinoise (elle-même basée sur la Kwid indienne). Mais il ne serait cette fois pas question de se contenter d’importer depuis l’Inde un véhicule rebadgé : Renault produirait la version « Dacia » de ce Renault Bridger au sein des frontières de l’Union européenne afin de bénéficier au maximum des subventions allouées aux véhicules électriques assemblés localement. Toujours en préparation, ces subventions prévoient d’être plus généreuses encore pour des modèles de moins de 4,2 mètres de long (le Bridger doit justement être un petit véhicule).

Toujours d’après Autocar, ce futur Dacia Bridger européen remplacerait le Striker électrique, qui aurait été écarté dans les projets du groupe. D’ici 2030, Dacia proposerait ainsi quatre modèles électriques : la Spring de seconde génération, la prochaine Sandero, la Sandero Stepway et donc ce Bridger.