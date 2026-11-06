Le ministre de l’économie s’est ridiculisé avec une Renault Clio diesel qu’il a quasiment fait semblant de posséder

« Et voilà ». Si le ministre de l’Économie voulait envoyer un message simple et montrer aux Français qu’il restait concerné par leurs problèmes, on peut dire que c’est raté.

Cette semaine, alors que le gouvernement déploie les réserves « stratégiques » censées abaisser le prix du diesel, Rolland Lescure a voulu marquer le coup en conviant les médias sur une station de carburant de l’enseigne Carrefour dans l’Essonne en région parisienne. Le but ? montrer que le mazout redevient accessible grâce aux mesures du gouvernement et sans doute aussi être perçu comme « proche des Français » en faisant le plein lui-même.

Une Renault Clio de… Figuration !

Mais comme l’ont remarqué les journalistes de Quotidien, l’opération de communication organisée par le gouvernement comportait un volet particulièrement burlesque : le ministre et son cortège ont débarqué avec leurs véhicules officiels pour rejoindre… Une Renault Clio blanche de cinquième génération qui avait été préalablement placée à une pompe.

On imagine que les services du ministère l’avaient installée là, juste pour que Rolland Lescure lui fasse le plein de carburant. Il a sorti une carte de crédit, composé le code, rempli le réservoir avec un peu de maladresse puis est reparti en laissant la Clio sur place, filant avec son cortège dans d’autres véhicules !

Impossible d’imaginer plus belle séquence pour illustrer la totale déconnexion entre les politiciens et la vraie vie. Et personne ne sait d’où venait la Clio et ce qu’elle a fait après cette petite opération de communication…