Si la Clio V se voulait sage esthétiquement à sa sortie en 2019, cette version restylée affiche un style nettement plus travaillé : le nouveau logo s’inscrit dans une calandre plus haute et présentant un pavage en damier, des optiques effilées à LED lui confèrent un regard expressif, et des barrettes lumineuses de jour forment des demi-losanges. Mieux, elle enfile une tenue de sport suggestive dans cette inédite finition Esprit Alpine caractérisée par une lame avant gris mat, un faux diffuseur arrière assorti et des jantes de 17 pouces spécifiques.

Comparatif vidéo - Renault Clio restylée VS Toyota Yaris : quelle est la meilleure citadine hybride ?

Mais question style, la Yaris n'a pas trop à rougir avec ses formes rondouillardes, sa grande bouche prête à gober sa rivale et son regard frondeur, d'autant plus qu'elle s'offre également un jogging attrayant dans cette finition GR Sport. Au programme : une carrosserie légèrement retravaillée avec une peinture bi-ton, un extracteur d'air sous le bouclier arrière rappelant que la Yaris évolue (et gagne !) en WRC, et des jantes encore plus grandes que chez Renault, de 18 pouces de diamètre.

La Toyota met aussi dans l'ambiance à l'intérieur avec un design sophistiqué, une sellerie en suédine chaleureuse, un pédalier alu et des surpiqûres rouges çà et là. Pour ne rien gâter, elle apparaît sérieusement construite et se dote d'écrans à la fois efficaces et relativement simples à manipuler.

Cela posé, la Clio se veut plus raffinée encore avec des matériaux rembourrés valorisants, des tissus ultra-tendance sur la planche de bord et le ciel de toit, ainsi que des sièges offrant un meilleur maintien au niveau des cuisses. Surtout, ses systèmes d'infodivertissement apparaissent plus modernes : l'instrumentation XXL déjà, se montre plus lisible et personnalisable, tandis que la grande tablette tactile offre davantage de possibilités d'affichages.

Aspects pratiques : une Clio moins habitable…

Reste à la Nipponne son sens de l'accueil supérieur à l'arrière. Certes, les ouvertures sont étroites, d'autant que l'angle formé par les portes est réduit, mais l'on y trouve davantage d'espace au niveau des genoux. Par ailleurs, la banquette plus creusée au niveau des places latérales et dotée assises inclinées vers l'arrière garantit un bien meilleur soutien des cuisses. On apprécie également la présence de poignées de maintien au plafond qui font défaut à la Clio. En revanche, carton jaune pour l'absence de liseuses au plafond.

Côté compartiments à bagages, les deux citadines font quasiment jeu égal. La Renault propose un volume légèrement supérieur avec 301 dm3 disponibles mais pâtit d'un seuil de chargement haut qui forme une marche importante. Avec 286 dm3, le coffre de la Toyota se révèle à peine moins logeable et dispose d'un double fond réglable en hauteur permettant de moins courber l'échine, de compartimenter l'espace si besoin ou d'obtenir une surface quasi plane une fois les dossiers rabattus. Dommage toutefois que l'ouverture se révèle étroite.

Note : 11,8 /20 12,9 /20

Budget : une Yaris plus chère en théorie, pas en pratique…

La Clio est systématiquement moins chère que la Yaris sur le papier, avec un prix d'appel de 23 600 € en finition Évolution, contre 23 950 € pour la Toyota en finition Dynamic. Et dans ces moutures sportives, la Renault réclame quasi 1 000 € de moins, soit 27 400 € au lieu de 28 450 €. La Française est d'autant plus tentante qu'elle offre 29 ch de plus. Mais il est à noter que Nippone bénéficie d'une remise de 2000 € à l'aube de son restylage, alors que Renault est peu ouvert à la négociation sur sa nouveauté.

Par ailleurs, la Japonaise avance une garantie d'un an supplémentaire, et nous verrons plus bas qu'elle se montre généreuse en équipements. Côté consommations, c'est le match nul avec environ 5 l/100 km en moyenne de part et d'autre selon nos mesures, la Yaris se montrant plus efficiente en ville avec 4,5 l/100 contre 5 l/100 km pour la Renault, mais plus gourmande sur voies rapides avec 6 l/100 km contre 5,5 l/100 pour la Clio, la faute notamment à ses pneus plus larges ici (215 mm au lieu de 205 mm côté français).

Note : 13 /20 14,5 /20

Equipements : à la hauteur des tarifs !

Nos deux citadines se montrent aussi généreuses l'une que l'autre, mais pas de la même manière. Si en complément de la conduite autonome de niveau 2, la Clio avance les radars de stationnement, le chargeur à induction et le surveillant de sortie en marche arrière (réunis dans un pack à 1 000 € comprenant une sono JBL 8HP chez Toyota), la Yaris répond avec un airbag central (évitant aux occupants avant de s'entrechoquer), un système de vision tête haute, la clim bizone, les sièges chauffants et des jantes plus grandes (18'' au lieu de 17''). Des équipements indisponibles sur la Renault, malheureusement.