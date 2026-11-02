1. Avec le Rafale, Renault s’est-il donné les moyens de batailler avec une référence du premium telle que l’Audi Q5 Sportback ?

La montée en gamme, c’est un sujet qui hante, depuis de nombreuses décennies, la marque au Losange. Depuis la fin de l’âge d’or de l’Espace, Renault court inexorablement après le succès dans les catégories où les marges sont les plus juteuses. Et ce n’est pas faute de fournir des efforts. Ainsi, il y a tout juste 10 ans, la gamme comptait une grande berline, la Talisman, son pendant break et la 5ème génération de l’Espace, qui tentait alors de mêler les concepts de monospace et de SUV. Mais les chiffres sont têtus et il est difficile de prétendre que ces autos ont connu le succès.

Alors, du côté de Boulogne-Billancourt, on s’est donné le temps de la réflexion. La Talisman a quitté le catalogue en 2022. L’année suivante, l’Espace se mue un SUV familial plutôt banal, puisqu’il ne s’agit, ni plus, ni moins, que d’un Austral rallongé.

La nouvelle tentative de Renault pour percer dans le haut de gamme voit le jour lors du salon du Bourget 2023. Rien de plus logique puisque ce nouveau venu porte le nom d’un avion de tourisme, présenté en 1934… mais aussi celui du chasseur actuellement utilisé par l’Armée française : Rafale.

Prenant la forme d’un SUV coupé, il rend hommage à son nom au travers de ses lignes sportives. Sur 4,71 m de long, il multiplie les angles et les lignes acérées. Avec sa grande calandre et ses feux de jour en demi-losange, il est immédiatement identifiable comme appartenant à la famille Renault. Mais, contrairement à ce que l’on pourrait croire au premier coup d’œil, il ne partage aucun élément extérieur avec les Austral et Espace.

Si le dessin extérieur séduit, sous le capot, c’est la déception. Le Rafale arrive en concession armé du seul E-Tech Full Hybrid de 200 ch. Un peu juste pour affronter l’armada de concurrents, principalement venus d’outre-Rhin. Il faudra attendre la fin de l’année 2024 pour que le Rafale gagne en muscle, avec une inédite déclinaison rechargeable du 1.2 E-Tech.

Avec l’arrivée d’un second moteur sur l’essieu arrière, cette déclinaison, baptisée Hyper Hybrid, voit sa puissance bondir à 300 ch et ses 4 roues devenir motrices. En prime, la marque a décidé de livrer d’office cette version avec le 4Control, le dispositif à 4 roues directrices qui se connaît très peu de rivaux, même chez les constructeurs premium.

C’est d’ailleurs du côté de ses derniers qu’il faut trouver un véritable rival au Rafale. Ne regardez toutefois pas du côté de Munich : BMW a (provisoirement ?) retiré le X4 de son tarif. Nous aurions pu opter pour le rival de Stuttgart, mais le Mercedes GLC Coupé devant être restylé dans les prochains mois, nous lui avons préféré son jeune concurrent d’Ingolstadt, l’Audi Q5 Sportback de 2ème génération.

Si, contrairement au français, l’allemand a opté pour des lignes toutes en rondeurs, on retrouve ici le profil dynamisé par le hayon très incliné. Une recette qui avait, déjà, remporté un large succès dans son précédent opus.

Mécaniquement, le Q5 Sportback propose deux versions hybrides rechargeables. La plus raisonnable développe 299 ch, ce qui le place en concurrente directe de "notre" Rafale. L’architecture est toutefois très différente. On trouve, sous le capot, un 2.0 essence de 252 ch, tandis que l’unique moteur électrique est intégré dans le boîtier de la boîte S tronic. Le transfert de la puissance vers les roues arrière se fait donc par le biais d’une véritable transmission intégrale, qui n’en est pas pour autant permanente.

Aspects pratiques : un Renault plus pragmatique

Lorsque l’on pense "coupé", les notions d’habitabilité, de volume de chargement ou encore de modularité semblent passer au second plan. Pourtant, les SUV coupés prétendent associer le meilleur des deux mondes.

Le Renault en fait une démonstration convaincante, avec de l’espace pour les jambes et pour les coudes, à l’avant comme à l’arrière. Seuls les plus grands trouveront que la garde au toit au 2ème rang n’est pas assez généreuse. L’une des astuces du Rafale pour parvenir à de telles cotes, c’est de reprendre l’empattement de l’Espace. Avec ses 2,74 m entre les essieux, il fait pourtant nettement moins bien que l’Audi (2,82 m), plus long de seulement 1 cm (4,72 m contre 4,71 m). Malgré ce qui ressemble à un avantage majeur, le Q5 Sportback se montre moins bien pourvu en ce qui concerne l’espace alloué aux occupants de la banquette. La faute à un compartiment moteur plus imposant. La garde au toit au rang 2 est également un peu plus limitée, mais elle suffit pour des adultes de 1,80 m.

Et puisque nous en sommes à pointer les faiblesses de l’allemand, soulignons que son coffre, amputé, comme celui de son rival, par la présence de la batterie de traction, ne permet que le chargement de 433 l d’objets divers. Pour un véhicule de ce segment, c’est très peu. Et sans doute trop peu pour une famille. Ces dernières préféreront la malle du Rafale qui, si elle ne bat, avec 530 l, aucun record, s’avère plus logeable. En mode "déménageur", le français enfonce le clou avec 1 600 l une fois la banquette rabattue, contre 1 300 l pour son rival.

S’il y a un point sur lequel on attend une belle revanche de l’Audi, c’est en matière de présentation et de qualité de finition. Si les écrans HD en mettent plein la vue avec leur définition d’image ultra-soignée, ce n’est pas le cas de certains matériaux utilisés. Ainsi, malgré la présence d’inserts en aluminium véritable (de série), le regard est immanquablement attiré par les plastiques composant la planche de bord et les contre-portes, juste au niveau de modèles de marques généralistes. Les assemblages sont soignés, mais la marque aux anneaux ne surclasse plus ses concurrents sur ce point. Quant à la sellerie, elle est, sur la finition S line de notre essai, composée d’un tissu peu valorisant qui est également, et malheureusement, largement présent sur les contre-portes. Contre une somme rondelette (1 800 à 5 600 €), le Q5 Sportback propose toutefois des habillages partiellement ou entièrement en cuir.

Chez Renault, le choix est plus limité. Mais, avec ses sièges recouverts d’Alcantara et de tissu, le Rafale présente mieux que son concurrent. Si ces matériaux ne vous conviennent pas, sachez qu’il est également possible d’opter (0 à 2 000 € selon la finition) pour une sellerie en similicuir. Comme le Q5, le tricolore compte sur ses omniprésents écrans pour en mettre plein la vue. Si leur définition est plus qu’honorable, elle n’atteint cependant pas celle du Q5.

Il en est de même en ce qui concerne les matériaux composant le mobilier de bord. C’est bien assemblé et parvient plutôt bien à tromper la rétine, mais n’est en rien supérieur à ce que l’on trouve chez les concurrents généralistes.

Regrettons également que, dans les deux cas, la quasi-totalité des réglages se fasse via les dalles tactiles centrales, le plus souvent au cœur d’un labyrinthe de menus et de sous-menus qui ne sert en rien l’ergonomie.

Pratique Renault Rafale hyper hybrid 300 ch Atelier Alpine 4x4 Audi Q5 Sportback e-hybrid 299 ch S line quattro Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Recharge rapide















Note : 12 /20 12,4 /20 Explication des critères de notation

Budget : le premium a un prix, mais peu d’appétit

Avec un prix d’attaque supérieur à 55 000 €, le Rafale Hyper Hybrid vise déjà très haut, pour une Renault s’entend, en termes de prix. D’autant que, pour cette somme, vous n’aurez droit qu’à la variante intermédiaire Esprit Alpine. Pour accéder au haut de gamme Atelier Alpine, photographié ici la facture dépassera même les 60 000 €.

Pour conséquentes qu’elles soient, ces sommes restent toutefois très éloignées de celles exigées par le Q5 Sportback. Pour une version e-hybrid 299 ch, la gamme de tarif débute à 72 800 €. Pour la finition S line de ce match, il faut même tabler sur 77 970 €. Un montant qui ne comprend pas les nombreuses options, valorisées bien au-delà des 10 000 €, de la voiture présentes sur nos clichés.

Et l’écart entre nos deux concurrents ne fait que s’accroître lorsque le prend en compte le malus au poids, avec 3 320 € pour le Renault et 8 750 € pour l’Audi. Au chapitre du tarif, ce dernier est donc incapable de lutter.

Mais l’allemand n’a pas pour autant dit son dernier mot. En mode hybride, son appétit est plus limité que celui du français. Durant notre essai, nous avons ainsi relevé une moyenne oscillant d’environ 6 l/100 km, soit 1 l de moins que son concurrent. Au quotidien, le Q5 pourrait même plus facilement se passer de sans-plomb puisque nous avons mesuré une autonomie électrique oscillant entre 80 et 100 km selon le terrain. À ce chapitre, le Rafale ne fait pas mieux que 60 à 75 km.

Budget Renault Rafale hyper hybrid 300 ch Atelier Alpine 4x4 Audi Q5 Sportback e-hybrid 299 ch S line quattro Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,3 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Équipement : double peine pour le Q5 Sportback

Au vu des grilles tarifaires de nos deux concurrents, on est en droit de s’attendre à une dotation de série ne commettant aucun impair. Renault l’a bien compris avec, d’entrée de jeu, la sellerie partiellement en Alcantara, les jantes alliage de 20", les projecteurs adaptatifs, les caméras 360° et le dispositif à 4 roues directrices 4Control Advanced.

Cela paraît presque incroyable au vu du supplément réclamé par l’Audi, mais profiter de ces équipements à bord du Q5 Sportback Design, l’entrée de gamme de l’allemand, impose de rajouter plusieurs milliers d’euros de supplément. Et même à ce prix, il faudra se passer des 4 roues directrices, tout simplement indisponibles sur ce modèle.

Après l’entrée de gamme Esprit Alpine, le Rafale propose une plus raffinée Atelier Alpine. Contre 4 500 € de plus (60 250 € hors options), on dispose alors de jantes de 21", de la conduite autonome de niveau 2, et de sièges électriques, avec fonction massage pour le conducteur.

Et pour ceux qui en voudraient encore plus, une série spéciale Hypnotic, facturée 63 550 €, gagne le toit vitre opacifiant Solar Bay, le système audio Harman Kardon et l’affichage tête haute.

Le constat est cruel pour l’Audi qui, équipé de la sorte et sur la base de la finition S line à 77 970 €, va allègrement dépasser la barre des 90 000 €. Les fans de la marque rétorqueront toutefois, et ce n’est pas entièrement faux, qu’une grosse partie de cette somme sera récupérée au jour de la revente.

Néanmoins, impossible de ne pas donner la victoire, à ce chapitre, au Renault.