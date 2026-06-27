La fréquentation et le nombre d’exposants (un peu plus 2000) confirment la très bonne santé économique du secteur de la défense, portée par une hausse généralisée des budgets militaires à l'échelle mondiale et par le durcissement du contexte géopolitique. L'industrie de l'armement s'impose comme l’un des domaines porteurs de la prochaine décennie notamment en France avec le programme Scorpion visant à moderniser l’armée.

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Du côté des forces de sécurité intérieure, les constructeurs répondent à des besoins de mobilité et de connectivité accrus. La BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention) introduit le Raven, un véhicule d'intervention configuré pour les scénarios de crise urbaine. Parallèlement, la gendarmerie espagnole maintient sa confiance envers des plateformes robustes en exposant son Land Rover Defender aménagé pour les missions de patrouille en zones difficiles. Les utilitaires légers se transforment également, à l'image du traditionnel Ford Ranger qui se décline en version armée avec tourelle intégrés, ou du Volkswagen Crafter, entièrement réaménagé en centre opérationnel mobile doté de systèmes de communication cryptés.

La tendance majeure de cette édition réside dans le concept de véhicule civil multi-rôles connecté. Le projet « 4TROOP », développé conjointement par Renault Group et Thales sur la base du SUV coupé Renault Rafale, incarne cette évolution. Ce prototype hybride intègre la plateforme numérique de combat de Thales pour piloter des drones et centraliser les données tactiques.

Un budget Défense à 57 milliards d'euros

Dans ce paysage, la France consolide sa position de force grâce à des fabricants reconnus comme Thales, Dassault, KNDS France ou Safran. Les exportations Françaises d'armement se maintiennent à des niveaux historiques (atteignant environ 20 milliards d'euros), tandis que le budget national de la Défense s'élève à plus de 57 milliards d'euros pour l'année 2026.