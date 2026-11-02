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Avec le Rafale, Renault s’est-il donné les moyens de batailler avec une référence du premium telle que l’Audi Q5 Sportback ?

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Cedric Morancais

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4. Les fiches techniques respectives des Renault Rafale hyper hybrid E-Tech 300 ch 4x4 et Audi Q5 Sportback e-hybrid 299 ch quattro

 

Avec le Rafale, Renault s’est-il donné les moyens de batailler avec une référence du premium telle que l’Audi Q5 Sportback ?

Les chiffres clés

Renault Rafale 1.2 HYPER HYBRID E-TECH 4X4 300 ATELIER ALPINE Audi Q5 (3e Generation) Sportback III SPORTBACK 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
Généralités    
Finition ATELIER ALPINE S LINE
Date de commercialisation 02/04/2025 12/06/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,71 m 4,71 m
Largeur sans rétros 1,86 m 1,90 m
Hauteur 1,61 m 1,64 m
Empattement 2,73 m 2,82 m
Volume de coffre mini 469 L 433 L
Volume de coffre maxi 1 541 L 1 300 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 988 Kg 2 225 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Hybride essence électrique Hybride essence électrique
Puissance fiscale 8 CV 15 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes + moteur électrique 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 199 cm3 1 984 cm3
Puissance 300 ch 299 ch
Couple cumulé 230 Nm 380 Nm à 1 600 trs/min
Autonomie en électrique combinée 101 km 88 km
Capacité batterie 22 kWh 25,90 kWh
Type batterie Lithium-ion Li Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 6 7
Roues motrices 4x4 4x4
Performances / consommation    
Vitesse maximum 180 km/h 250 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.4 s 6.2 s
Volume du réservoir 55 L 55 L
Emissions de CO2 43 g/km (wltp) 56 g/km (wltp)
Bonus malus max 1890 6150
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