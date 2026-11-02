Avec le Rafale, Renault s’est-il donné les moyens de batailler avec une référence du premium telle que l’Audi Q5 Sportback ?
4. Les fiches techniques respectives des Renault Rafale hyper hybrid E-Tech 300 ch 4x4 et Audi Q5 Sportback e-hybrid 299 ch quattro
Les chiffres clés
|Renault Rafale 1.2 HYPER HYBRID E-TECH 4X4 300 ATELIER ALPINE
|Audi Q5 (3e Generation) Sportback III SPORTBACK 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
|Généralités
|Finition
|ATELIER ALPINE
|S LINE
|Date de commercialisation
|02/04/2025
|12/06/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,71 m
|4,71 m
|Largeur sans rétros
|1,86 m
|1,90 m
|Hauteur
|1,61 m
|1,64 m
|Empattement
|2,73 m
|2,82 m
|Volume de coffre mini
|469 L
|433 L
|Volume de coffre maxi
|1 541 L
|1 300 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 988 Kg
|2 225 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|8 CV
|15 CV
|Moteur
|3 cylindres , 12 soupapes + moteur électrique
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 199 cm3
|1 984 cm3
|Puissance
|300 ch
|299 ch
|Couple cumulé
|230 Nm
|380 Nm à 1 600 trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|101 km
|88 km
|Capacité batterie
|22 kWh
|25,90 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Lithium-ion Li
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|7
|Roues motrices
|4x4
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|250 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|6.4 s
|6.2 s
|Volume du réservoir
|55 L
|55 L
|Emissions de CO2
|43 g/km (wltp)
|56 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|1890
|6150
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