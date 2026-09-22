Plus cher que le Renault Rafale Hypnotic, ce n’est pas possible
Série spéciale sur la base du SUV hybride rechargeable de la marque au losange, le Renault Rafale Hypnotic coûte 3 300€ de plus que sa version « Atelier Alpine » de 300 chevaux. Peut-il avoir l’air « statutaire » face à un Mercedes GLC ou un Audi Q5 ?
Depuis 2024, le Rafale incarne le haut de gamme Renault. Ce SUV au profil « façon coupé », utilisant l’architecture et les mécaniques des Austral et autres Espace, reprend le rôle des anciens Espace et autres Safrane à sa façon en revendiquant une finition plus flatteuse et en ayant l’exclusivité de la mécanique hybride rechargeable de 300 chevaux.
Et le voilà qui se décline dans une inédite série spéciale, à la vocation encore plus « haut de gamme ». Le Rafale Hypnotic profite d’une « teinte exclusive noir forêt satin », d’une face avant au « traitement assombri avec une grille de calandre noire », de jantes en « alliage vernis satiné 21 pouces », d’un becquet de toit noir brillant, d’un bécquet de coffre noir brillant et d’un badge « Atelier Alpine » noir.
Mécaniquement identique au Rafale Atelier Alpine
Equipé d’un habitacle à la finition spécifique, il arbore une sellerie mixte en « Alcantara noir titane et tissu enduit texturé noir, avec surpiqûres bleues, blanches, rouges et le « A » d’Alpine rétro éclairé », une plaque numérotée individuelle, des panneaux de portes avant et arrière avec insert noir brillant et surpiqûres bleu, blanc, rouge, un « bandeau de planche de bord supérieur Alcantara® noir titane », des compartiments de portières noirs et une moquette noire.
Mécaniquement, il reste identique au Rafale Atelier Alpine avec son groupe motopropulseur hybride rechargeable de 300 chevaux, ses trains roulants spécifiques et sa suspension pilotée avec caméra « prédictive ».
63 550€
Ce Rafale Hypnotic coûte 63 550€, soit 3 300€ de plus qu’un Rafale Atelier Alpine. A noter qu’il est littéralement « toutes options », il ajoute le pack Vision à 800€ en plus de ses éléments différenciants et possède aussi le toit vitré Solarbay.
Et si vous le trouvez cher, rappelez-vous qu’un Audi Q5 essence de 204 chevaux démarre à 69 450€ en finition S-Line.
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