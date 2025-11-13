Le Renault Rafale hybride à moins de 40 000€, ça vous dit ?

Le Renault Rafale se positionne comme un SUV un peu « haut de gamme » : même s’il reprend les éléments techniques de l’Austral, il a droit à un design plus « statutaire », à un châssis légèrement amélioré et à quelques efforts de finition pour lorgner du côté des marques premium.

Lancé sur le marché au printemps de l’année dernière, ce Rafale réalise des chiffres de ventes plutôt corrects. Mais il doit lui aussi faire des efforts pour convaincre la clientèle et atteindre de gros volumes. Affiché actuellement à partir de 46 750€ prix catalogue (au lieu de 45 000€ tout rond lors de sa commercialisation), il a droit à des remises solides dans le parc de véhicules disponibles en stock.

7 305€ de remise !

Pour preuve, il existe au moment où nous écrivons ces lignes un exemplaire dans sa configuration de base (hybride 200 chevaux en finition Techno avec la peinture blanche) avec 7 305€ de remise.

Il se retrouve ainsi à 39 445€, soit un tarif qui paraît difficilement battable dans la catégorie des grands SUV familiaux hybrides. Même les modèles à la vocation moins « haut de gamme » comme le Hyundai Tucson hybride demandent à peine moins : 37 850€ pour le Coréen en finition de base.

Moins cher que l’Austral

Son petit frère l’Austral, qui vient d’être restylé, démarre à 41 800€ prix catalogue avec le moteur hybride de 200 chevaux. Le Rafale devient ainsi moins cher que lui à ce prix, même si l’Austral a lui aussi droit à des remises : on trouve par exemple un Austral Techno en stock à 38 680€ au lieu de 44 000€ (5 320€ de remise).

Alors, que pensez-vous du haut de gamme de Renault à ces tarifs ?

