Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Rafale

La promo du jour

Le Renault Rafale hybride à moins de 40 000€, ça vous dit ?

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides

Cédric Pinatel

0  

Le SUV « haut de gamme » de Renault fait de gros efforts pour piquer des clients aux Volkwagen Tiguan et autres modèles star de la catégorie des crossovers familiaux. Et il devient presque abordable !

Le Renault Rafale hybride à moins de 40 000€, ça vous dit ?
Voici le Renault Rafale de base, qui bénéficie de très belles remises sur les exemplaires en stock actuellement.

Le Renault Rafale se positionne comme un SUV un peu « haut de gamme » : même s’il reprend les éléments techniques de l’Austral, il a droit à un design plus « statutaire », à un châssis légèrement amélioré et à quelques efforts de finition pour lorgner du côté des marques premium.

Lancé sur le marché au printemps de l’année dernière, ce Rafale réalise des chiffres de ventes plutôt corrects. Mais il doit lui aussi faire des efforts pour convaincre la clientèle et atteindre de gros volumes. Affiché actuellement à partir de 46 750€ prix catalogue (au lieu de 45 000€ tout rond lors de sa commercialisation), il a droit à des remises solides dans le parc de véhicules disponibles en stock.

7 305€ de remise !

Pour preuve, il existe au moment où nous écrivons ces lignes un exemplaire dans sa configuration de base (hybride 200 chevaux en finition Techno avec la peinture blanche) avec 7 305€ de remise.

Il se retrouve ainsi à 39 445€, soit un tarif qui paraît difficilement battable dans la catégorie des grands SUV familiaux hybrides. Même les modèles à la vocation moins « haut de gamme » comme le Hyundai Tucson hybride demandent à peine moins : 37 850€ pour le Coréen en finition de base.

Moins cher que l’Austral

Son petit frère l’Austral, qui vient d’être restylé, démarre à 41 800€ prix catalogue avec le moteur hybride de 200 chevaux. Le Rafale devient ainsi moins cher que lui à ce prix, même si l’Austral a lui aussi droit à des remises : on trouve par exemple un Austral Techno en stock à 38 680€ au lieu de 44 000€ (5 320€ de remise).

Alors, que pensez-vous du haut de gamme de Renault à ces tarifs ?

Retrouvez toutes les remises du marché dans notre guide des promos Caradisiac.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Renault Rafale

Renault Rafale

SPONSORISE

Actualité Renault

Voir toute l'actu Renault

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité