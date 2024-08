Le nouveau Rafale va-t-il réussir là ou la Safrane et la R25 ont échoué ? Difficile de répondre, mais une chose est sûre. Renault a mis le meilleur de son catalogue dans la conception de ce nouveau modèle.

Premièrement, c’est (encore) un SUV. Un bon point, tant la demande pour cette carrosserie dans l’Hexagone reste soutenue. Ensuite, son nom : Rafale, a soulevé bon nombre de commentaires et de réflexions, ce qui a créé une sorte de petit buzz, très bon pour la publicité.

dailymotion Grosse Rafale ou petite brise ? Notre avis sur le SUV de Renault après 800 km

Son design, lui aussi a fait le buzz, tant il est proche des dernières productions de Peugeot et notamment la partie avant avec un traitement proche de la grille de calandre. Nous avons pu constater ce phénomène durant notre essai comme par exemple en arrivant au Havre depuis la région parisienne, où plusieurs passants nous ont demandé, sans ironie, si « c’était la dernière Peugeot ». Ce design proche n’est pas vraiment un hasard, le Rafale ayant été dessiné par l’équipe de Gilles Vidal, l’ancien designer en chef de la marque au Lion.

De manière globale, le dessin du Rafale fait mouche. Les flancs creusés, le pavillon fuyant habillé d’un becquet et le coloris optionnel Bleu sommet (950 €) de notre version haut de gamme « Esprit Alpine » ont plu aux observateurs croisés sur la côte normande. Le SUV coupé peut donc miser sur son style pour convaincre.

À bord, le Rafale souffle le chaud et le froid. Il reprend grosso modo le cockpit de l’Austral et du dernier Espace, qu’il habille de matériaux et de détails spécifiques. On aime particulièrement le traitement apporté aux sièges et aux selleries. Les ceintures à lisérés bleus, les surpiqûres bleu/blanc/rouge, le logo lumineux sur les fauteuils ou encore la feutrine bleue dans les bacs de portières font leur petit effet. Si globalement l’intérieur a fait l’objet d’attentions particulières de la part de Renault avec du plastique moussé sur la planche de bord, de l’ardoise ou encore de l’aluminium brossé, plusieurs parties ont été délaissées. La boîte a gants en plastique bas de gamme, plusieurs habillages en plastique laqué ou encore le tapis caoutchouc du chargeur à induction ne sont pas dignes du standing premium revendiqué.

En revanche, la technologie embarquée est au niveau. Le système Open R Link proposé ici et testé de manière intense durant notre voyage n’a jamais failli. Il est lisible, rapide et propose de nombreux services connectés. Par exemple plus besoin de connecté Waze ou Map en Carplay ou Android Auto, Ces applications sont proposées en natif et fonctionnent encore plus rapidement et précisément. Nous avons relevé très peu de bugs. L’instrumentation bien lisible et totalement paramétrable peut être complétée en option par un affichage tête haute (800 €). Également proposé en option, le toit panoramique en verre opacifiant appelé « Solar Bay » (1 500 €). Nous avons pu tester l’efficacité de ce dernier en conditions réelles par grand soleil et sous une température extérieure de 27°C. Nous n’avons pas été totalement convaincus. L’isolation thermique fonctionne mais pas aussi efficacement qu’un bon vieux velum.

Les nombreuses assistances à la conduite (alertes survitesse, maintien dans la voie, alerte stationnement, etc.) sont toutes regroupées dans un bouton appelé « My Safety ». Il vous suffit de configurer une fois celles que vous souhaitez conserver ou désactiver et à chaque redémarrage au lieu de recommencer cette procédure, il vous suffit d’appuyer une fois sur le bouton « My Safety » pour mettre en place vos préférences.

A vivre, le Rafale est un très bon élève. Il met à profit son ADN d’Espace (les deux modèles partagent la même plateforme) pour offrir aux passagers des places arrière très vastes. Mieux, l’accoudoir arrière comprend, deux très pratiques porte-gobelets modulables avec porte-smartphone et prises USB-C. Dommage les dossiers de sièges arrière ne s’inclinent pas. En revanche, il dispose d’une trappe à skis et d’un découpage 40/20/40. Malheureusement, les banquettes ne peuvent se rabattre depuis le coffre. En parlant de ce dernier, il est taillé pour la famille et adapté à ceux qui souhaitent charger avec 531 litres de base.

Avec le Rafale, Renault aspire à concurrencer plusieurs modèles premium comme le Mercedes GLC coupé, l’Audi Q5 Sportback ou le BMW X4. Le Français n’a pas l’image de marque des Allemands et présente quelques lacunes en matière de présentation et de puissance, toutefois il peut trouver son public grâce à son offre tarifaire attractive.

Un positionnement attractif

En effet, le Rafale est disponible à partir de 45 000 €, en finition Techno, avec une motorisation hybride auto-rechargeable de 200 ch. C’est 20 000 € de moins par exemple qu’un Mercedes GLC premier prix équipé d’un 4 cylindres essence micro-hybridé (avec transmission intégrale). Un positionnement qui pourrait séduire les professionnels et notamment les patrons de PME ou cadres d’entreprise, véhiculant au passage une image « d’acheter Français », bien que la voiture soit produite en Espagne (Palencia). Toutefois, sa concurrente numéro 1 est la Peugeot 408. Le crossover de Peugeot lancé début 2023 présente n’a pas vraiment rencontré son public. Croisons les doigts pour le nouveau haut de gamme de chez Renault.

Le Rafale face à ses concurrents

Il est temps de mettre en fonctionnement le système hybride auto-rechargeable du Rafale composé d’un 3 cylindres essence de 130 ch et d'un moteur électrique de 70 ch envoyés sur le seul train avant (via une boîte à automatique à crabot). L’ensemble revendique 200 ch. Un niveau de puissance qui ne se ressent à AUCUN moment au volant. Les accélérations sont vives mais pas ébouriffantes et les reprises sont majoritairement décevantes. La faute à une transmission longue à la détente et sujettes à de nombreux à-coups. A vitesse stabilisée comme sur l’autoroute, il n’est pas inhabituel d’assister à des montées en régime intempestives. Pour un 3 cylindres sous assistance respiratoire et électrique, les prestations sont correctes.

Puissance décevante, consommations enthousiasmantes

Ce système est particulièrement efficace en ville où il allie silence de fonctionnement, peps et consommation réduite. Renault annonce jusqu’à 80% du temps en conduite électrifiée. C’est vrai. A basse vitesse, le Rafale roule en majorité en électrique. Les palettes au volant permettent d’augmenter ou de diminuer la régénération de la batterie et ainsi se passer davantage du frein. Notez en revanche que ce système ne fonctionne pas jusqu’à l’arrêt total du véhicule. Au terme d’un parcours de 800 km le long la côte normande et dans les terres. Nous avons observé une consommation réelle de 6,2 l/100 km sur notre parcours. En empruntant, il est vrai davantage l’Autoroute, la Nationale et les départementales. Si votre trajet est majoritairement urbain et péri-urbain, il sera facile de réaliser 1 litre moins. Notez que le Rafale dispose d’un grand réservoir (58 litres) adapté aux longs trajets.

Si la mécanique du Rafale n’a rien de sportif, son châssis, lui promet de belles choses. Equipé d’office du système à roues directrices « 4control », le SUV s'avère particulièrement alerte. Ici, les roues arrière braquent à l’inverse des roues avant (jusqu’à 5°) pour offrir à ce gros modèle (4, 71 m) un diamètre de braquage d’une compacte. Il s’avère ainsi particulièrement maniable en ville où il affectionne le stationnement, les manœuvres et le gymkhana.

A vitesse plus élevée comme sur petite route, son agilité et surtout sa précision sont mises en lumière. Combiné à une direction consistante et un amortissement passif bien calibré, il offre un comportement routier particulièrement séduisant. Les petites routes sinueuses empruntées dans l’arrière pays, entre Le Havre et Etretat nous ont donné le sourire. Le Rafale enchaine avec rapidité, précision et sans aucune prise de roulis les petites courbes serrées. Malgré ses jantes de 20’’, le Rafale ne se départit jamais d’un très bon niveau de confort. Ce comportement routier réussi aspire à une motorisation plus puissante.

A ce propos, l’offre de motorisation du Rafale s’enrichira d’ici la fin de l’année d’une version hybride rechargeable de 300 ch, ajoutant un moteur électrique sur l’essieu arrière fournissant ainsi une transmission intégrale. Ce Rafale sera aussi gratifié du label « Atelier Alpine », annonçant une mise au point spécifique du châssis par les spécialistes de Dieppe et équipé pour la première fois d’un châssis piloté. Dieppe où nous sommes passés en pèlerinage avec le Rafale. Comme une sorte de dédicace qui appelle à espérer un vrai Rafale Alpine, concocté de A à Z par les ateliers de Jean Rédélé.

Notre périple de 3 jours à travers la côte normande touche à sa fin. Nous retiendrons de cet essai longue durée, de 800 km environ, que le Rafale est un bon véhicule vendu au prix juste. Le Rafale s’illustre par de nombreuses qualités comme son vaste espace à vivre, sa technologie embarquée performante et son comportement routier alliant confort et dynamisme. Ce bon SUV coupé doit encore travailler deux points capitaux pour prétendre venir titiller les premium allemands comme la présentation intérieure ou et l’agrément de sa motorisation.