Avec le Rafale, Renault s’est-il donné les moyens de batailler avec une référence du premium telle que l’Audi Q5 Sportback ?

Avec le Rafale, Renault s’est dotée d’un modèle capable de réussir sur le segment des SUV familiaux. Et sa version rechargeable hyper hybrid taquine, sans complexes, les modèles premium grâce à ses 4 roues directrices, quasi inédites dans cette catégorie. Le tout à des tarifs raisonnables. La victoire revient pourtant au Q5 Sportback. Fidèle à son soin porté aux détails, Audi propose un modèle abouti (mais pas sans défauts). Dommage que cela soit au prix d’une facture démesurée.

Renault Rafale hyper hybrid 300 ch Atelier Alpine 4x4 Audi Q5 Sportback e-hybrid 299 ch S line quattro Budget















Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Pratique















Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Recharge rapide















Rapport prix/équipements















Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Sur la route















Agrément moteur















Agrément boîte















Amortissement















Dynamisme















Emissions polluantes à l'usage















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)















Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)















Système de récupération d'énergie















Sécurité















Crash-test (Euro Ncap)















Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Note globale : 13,7 /20 14 /20 Explication des critères de notation