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Avec le Rafale, Renault s’est-il donné les moyens de batailler avec une référence du premium telle que l’Audi Q5 Sportback ?

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Cedric Morancais

0  

3. Un Audi plus abouti, mais à quel prix !

 

Avec le Rafale, Renault s’est-il donné les moyens de batailler avec une référence du premium telle que l’Audi Q5 Sportback ?

Avec le Rafale, Renault s’est dotée d’un modèle capable de réussir sur le segment des SUV familiaux. Et sa version rechargeable hyper hybrid taquine, sans complexes, les modèles premium grâce à ses 4 roues directrices, quasi inédites dans cette catégorie. Le tout à des tarifs raisonnables. La victoire revient pourtant au Q5 Sportback. Fidèle à son soin porté aux détails, Audi propose un modèle abouti (mais pas sans défauts). Dommage que cela soit au prix d’une facture démesurée.

Renault Rafale hyper hybrid 300 ch Atelier Alpine 4x4 Audi Q5 Sportback e-hybrid 299 ch S line quattro
Budget
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Pratique
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6.18
  • 6.18
  • 6.18
  • 6.18
  • 6.18
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
 
Sécurité
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,7 /20 14 /20
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