Avec le Rafale, Renault s’est-il donné les moyens de batailler avec une référence du premium telle que l’Audi Q5 Sportback ?
3. Un Audi plus abouti, mais à quel prix !
Avec le Rafale, Renault s’est dotée d’un modèle capable de réussir sur le segment des SUV familiaux. Et sa version rechargeable hyper hybrid taquine, sans complexes, les modèles premium grâce à ses 4 roues directrices, quasi inédites dans cette catégorie. Le tout à des tarifs raisonnables. La victoire revient pourtant au Q5 Sportback. Fidèle à son soin porté aux détails, Audi propose un modèle abouti (mais pas sans défauts). Dommage que cela soit au prix d’une facture démesurée.
|Renault Rafale hyper hybrid 300 ch Atelier Alpine 4x4
|Audi Q5 Sportback e-hybrid 299 ch S line quattro
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Recharge rapide
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Système de récupération d'énergie
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,7 /20
|14 /20
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