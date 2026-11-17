Pour une surprise ! Aston Martin vient d’annoncer son arrivée au Dakar 2027, dont l'organisation a été revue en catastrophe après l'officialisation sa délocalisation d’Arabie Saoudite.

Cette arrivée se fait avec une version de compétition du Dreadgnouth Concept, ce tout-terrain radical montré l’été dernier et imaginé pour le jeu vidéo Call of Duty. Elle implique surtout Prodrive, ce spécialiste anglais des sports automobiles qui a déjà gagné les 24 Heures du Mans par le passé avec Aston Martin (DBR 9 GT1 puis Vantage GT3) et possédant une solide expérience du Dakar : le Dacia Sandrider victorieux lors de l’édition 2026 du Dakar était déjà un véhicule conçu avec Prodrive, basé sur le Hunter qui avait participé précédemment déjà avec Sébastien Loeb.

Sébastien Loeb et Fernando Alonso !

Car oui, cet engagement d’Aston Martin au Dakar 2027 se fait avec des équipages prestigieux : Sébastien Loeb qui court toujours avec sa première victoire dans les dunes, mais aussi Fernando Alonso qui s’était déjà essayé à l’épreuve en 2020 avec Toyota.

Comment Aston Martin et Prodrive ont-ils pu monter un tel programme en si peu de temps ? La réponse est simple : le Deadnought semble être quasiment un Dacia Sandrider rebadgé et redessiné. Il s’engage toujours dans la catégorie reine T1 + et affiche exactement les mêmes proportions que le Dacia (et le Prodrive Hunter d’avant).

Le communiqué officiel d’Aston Martin ne donne d’ailleurs pas de détails techniques sur l’engin mais il reprend très probablement le V6 turbo essence d’origine Nissan du Dacia Sandrider. Si Aston Martin avait pris le temps de développer un moteur spécifique pour la machine, ils auraient sans doute communiqué dessus.

Le champion du monde 2026 des rallyes-raids complètement l’équipage (il y aura trois voitures engagées) et Aston Martin vise la victoire au Dakar 2027 face à Ford et Toyota. Il aura lieu au Portugal, en Espagne et au Maroc.