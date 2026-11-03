Le pilote de F1 Fernando Alonso fait payer une fortune pour être son passager pendant cinq minutes

Fernando Alonso est pilote de Formule 1 pour l’écurie Aston Martin Racing. Mais le double champion du monde de la discipline est avant tout un très grand fan d’automobile. Il possède des machines absolument extraordinaires dans son garage (dont une Aston Martin Valkyrie, une Mercedes CLK GTR, une Bugatti Veyron ou encore une Pagani Zonda).

Il adore aussi piloter d’autres voitures de course : celles d’Aston Martin, par exemple, avec notamment la Valkyrie LM qu’il a pu essayer il y a quelques mois sur le circuit Paul Ricard rien que pour le plaisir.

Faire payer cher, mais pour la bonne cause

Eh bien figurez-vous que Fernando Alonso va embarquer un passager le 16 décembre prochain à l’occasion d’un roulage sur le circuit de Barcelone. Un passager qui a remporté cette « expérience », après avoir déboursé 13 300€ pour cela.

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On parle d’un roulage de deux tours sur le circuit à ses côtés en passager, ce qui devrait durer un peu moins de cinq minutes au total. C’est donc très cher, mais c’est tout de même une opportunité assez extraordinaire que de monter aux côtés d’un pilote de ce calibre. Et surtout, le prix de cette prestation proposée aux enchères sera intégralement reversé à la fondation Fernando Alonso.

La voiture utilisée pour cela sera une Vantage GT3 du championnat DTM, une machine déjà bien plus rapide sur circuit que la totalité des voitures de route. Ca reste loin du rythme d’une vraie Formule 1 mais c’est déjà totalement fou à vivre.