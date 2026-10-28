L’Aston Martin Valhalla Spider est une très belle façon d’augmenter la rentabilité de la marque

La Valhalla possède une place à part dans la gamme d’Aston Martin. Il ne s’agit pas d’un modèle de la gamme « normale » sans limitation de production mais pas non plus d’une véritable supercar comme la Valkyrie, cette machine à la vocation vraiment « ultime » qui se limitait à une toute petite série vendue plus de trois millions d’euros l’unité.

Elle concurrence à sa façon les voitures de sport les plus haut de gamme du marché comme la Lamborghini Revuelto et la Ferrari 849 Testarossa, avec un groupe motopropulseur très proche de ces dernières (trois moteurs électriques et un gros moteur thermique central installé en position centrale arrière) ainsi qu’une puissance similaire (1 079 chevaux contre 1 050 chevaux pour la Ferrari et 1 015 chevaux pour la « Lambo »).

Et maintenant, le Spider

En pleine lutte pour sa survie et l’augmentation à tout prix de ses marges, Aston Martin dévoile aujourd’hui la Valhalla Spider : une version découvrable de la super-sportive, reprenant son châssis en fibre de carbone et tout le reste avec simplement un toit ouvert. Elle pèse 1 680 kg à sec avec ses options d’allègement, contre 1 655 kg pour la version fermée.

Si la masse augmente si peu, c’est aussi parce qu’elle ne possède pas de mécanisme de capote électrique : pour la refermer, il faudra soit installer manuellement une petite capote souple limitant la vitesse de pointe à 200 km/h, soit mettre le toit en carbone. Avec ce dernier (ou sans toit du tout), la voiture atteint 350 km/h exactement comme le coupé. Elle pourra par ailleurs bondir de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, comme le coupé là encore.

Plus d’un million d’euros ?

Toujours équipée d’un V8 biturbo 4,0 litres Mercedes-AMG à vilebrequin à plat de 828 chevaux (celui de l’ancienne AMG GT Black Series dans une version retravaillée pour rappel), la Valhalla Spider reste mécaniquement identique au coupé et génère « plus de 600 kg d’appui » au maximum (ce qui n’a rien d’une valeur record sur ce genre d’auto).

Aston Martin ne précise pas quel sera son chiffre de production ni son prix, qui pourrait approcher ou dépasser le million d’euros (celui du coupé atteignait déjà 988 000€ chez nous).