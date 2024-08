La version extrême de l’Aston Martin Valhalla poursuit ses essais sur le Nürburgring

Chez Aston Martin on a dévoilé l’an dernier la version de série de l’Aston Martin Valhalla. Le modèle mis en production s’équipe d’un V8 biturbo de 4 litres de cylindrée (d’origine Mercedes-AMG) développant 812 ch et d’une assistance électrique (trois moteurs électriques) qui fournit quant à elle 200 ch supplémentaires pour un total de 1 012 ch. Le tarif de ce modèle devrait être proche des 800 000 €, soit beaucoup moins cher (tout est relatif) que l'Aston Martin Valkyrie à moteur V12 qui culmine à 2 700 000 € !

Mais si cela ne suffit pas, on pourra aussi choisir cette auto en version « AMR » (pour Aston Martin Racing) dont on ne connaît pas le tarif (elle devrait dépasser le million d’euros). On sait seulement qu’elle devrait afficher un poids moins élevé sur la balance, qu’elle présente de nombreuses différences aérodynamiques et qu’elle pourrait avoir quelques chevaux supplémentaires pour être encore plus exclusive !



Essais intensifs sur le Nürburgring !

Pour cette version « AMR » les essais se poursuivent sur le circuit mythique du Nürburgring. La belle de Gaydon est affublée d’un camouflage original qui lui recouvre une bonne partie du corps et reçoit un bel autocollant sur lequel est un inscrit : Prototype Vehicle. Les essais se font à vitesse rapide afin de tester son comportement routier et le « travail » des suspensions sur ce difficile circuit.

De belles modifications par rapport à la Valhalla

On peut malgré le camouflage découvrir les modifications apportées à cette version « AMR » pour être qu'elle soit la plus efficace possible sur la route, mais aussi sur circuit. La voiture a d'ailleurs été conçue en étroite collaboration avec l'écurie de F1 et bénéficie des apports de cette discipline pour sa mécanique et son châssis. Par rapport à la version normale dévoilée en fin d’année dernière, l’AMR dispose de projecteurs et de rétroviseurs modifiés. Des changements ont été également apportés aux conduits d'air et aux jupes.

Prête pour la route !

On note également la présence d’un aileron arrière beaucoup plus grand que le modèle dévolu à la Valhalla et il y a désormais quatre sorties d'échappement. Deux sont placées directement au-dessus du moteur (comme la Valhalla) et deux autres sorties d'échappement émergent sous la plaque d'immatriculation. Car cette auto peut être conduite sur route avec un simple permis « B » !