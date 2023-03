Les bons résultats d'Aston Martin en F1 font-ils exploser le cours de la bourse ?

Quel intérêt pour un constructeur automobile de dépenser des millions d’euros dans les sports mécaniques ? « Gagner le dimanche, vendre le lundi », disait-on dans les années 60 aux Etats-Unis quand le sport automobile était perçu comme un bon moyen d’améliorer l’image d’un constructeur et donc, d’augmenter le niveau de ventes de ses voitures. Si certains grands patrons de groupes comme Carlos Tavares refusent désormais de lancer leurs marques dans des projets aussi titanesques que la Formule 1, expliquant ne pas y voir d’intérêt en termes de rentabilité, les évènements du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn semblent montrer qu’il peut encore y avoir un lien entre de bons résultats en course et des résultats sur la santé économique de l’entreprise.

Dès les premiers essais libres de la première course de la saison, Fernando Alonso trustait les premières places des classements chronométriques de la compétition. Si les qualifications ont été un peu moins faciles pour le double champion du monde espagnol récemment passé chez Aston Martin Racing, la course a été superbe avec une troisième place finale facilitée par l’abandon de la Ferrari de Charles Leclerc sur panne mécanique. Pendant que Max Verstappen filait vers une victoire facile au volant de sa Red Bull dominatrice, Fernando Alonso occupait tout l’espace médiatique en multipliant les dépassements somptueux.

+50% en bourse !

Il semblerait que ces performances, ainsi que la dynamique extraordinaire de l’écurie Aston Martin Racing qui se retrouve en position de troisième force du plateau de Formule 1 après avoir végété dans les dernières positions jusqu’à l’année dernière, influent sur les performances financières de la marque. Le cours de l’action d’Aston Martin en bourse a augmenté de façon spectaculaire depuis le 1er mars dernier, quelques jours après les jolis chronos signés par Fernando Alonso pendant les essais d’intersaison. La hausse a atteint 49,45% sur les cinq derniers jours d’ouverture de la bourse, sans doute boostés par les très beaux résultats du week-end de course (troisième et sixième places finales). L’action est à 301.300 au moment où nous écrivons ces lignes, contre 212.450 au 1er mars dernier. N’oublions pas non plus que Lawrence Stroll, le principal actionnaire d’Aston Martin, a également donné quelques informations importantes sur le plan produit à venir de la marque au milieu de la semaine dernière. Ces déclarations ont sans doute influé sur la valeur de l’action en bourse, mais il y a probablement aussi un effet des résultats en Formule 1 d’Aston Martin. Très critiqué dans sa gestion et ses dépenses faramineuses en Formule 1, Lawrence Stroll doit jubiler…

Via Auto Hebdo