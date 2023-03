Comment Aston Martin espère se relancer

Les années se suivent et ne ressemblent pas à un long fleuve tranquille pour Aston Martin. Après un grand plan de développement amorcé par l’ancien patron David Palmer au milieu de la dernière décennie, la marque de Gaydon n’a pas réussi à profiter de sa récente gamme de voitures de sport (DB11, Vantage et DBS Superleggera) pour assurer sa rentabilité. Perturbée par la crise du covid-19, la commercialisation du SUV DBX n’a pas non plus suffi à faire d’Aston Martin une marque profitable. D’où la grosse restructuration entreprise en 2020 avec l’arrivée du milliardaire canadien Lawrence Stroll en actionnaire principal, le départ de l’ancien patron (ainsi que celui de son remplaçant Tobias Moers plus récemment) et de nombreuses tractations en interne pour assurer la survie de la marque.

Alors, comment Aston Martin espère redevenir une marque de pointe sur le marché des enseignes de grand prestige ? Avec un plan produit dont la teneur sera précisée dans quelques jours par les dirigeants à l’occasion d’un « capital markets day » qu’on espère moins ennuyeux que celui de Tesla du 1er mars dernier. Au programme ? L’arrivée des versions améliorées des DB11, Vantage et DBS actuelles. D’après les journalistes d’Automotive News, la première de ces nouveautés sera commercialisée dès le mois de septembre 2023. Puis, en 2024, Aston Martin lancera une toute nouvelle voiture de sport à moteur central arrière qui pourrait reprendre le concept technique du concept-car Vanquish Vision de 2019.

Deux électriques en 2025 ?

En 2021, Lawrence Stroll avait également annoncé l’arrivée de deux modèles électriques en 2025. Depuis, l’actionnaire majoritaire d’Aston Martin n’a jamais apporté de précisions sur ces deux modèles, qui pourraient reprendre de la technologie de Mercedes-Benz. Ne reste plus qu’à connaître la date de ce « capital markets day » et à le suivre pour en apprendre davantage sur l’avenir de la marque. Espérons qu’il soit plus dense que l’Investor Day de Tesla…