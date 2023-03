L'Investor Day de Tesla a déçu tout le monde

« le chemin d’un futur à l’énergie entièrement durable ». Voilà comment décrivait il y a quelques jours Elon Musk le contenu de son « Investor Day » pour nous donner envie de suivre son évènement, une conférence organisée hier soir au Texas qui devait être le siège d’annonces stratégiques. Cet « Investor Day » était en effet le troisième « Master Plan » du constructeur américain, les deux premiers ayant été accompagnés de grosses révélations qui ont été déterminantes pour la progression du constructeur américain.

Mais au terme des plus de trois heures de conférence et de questions-réponses, Tesla n’a dévoilé aucune nouvelle voiture alors même qu’on attendant la Model 3 restylée et enfin des nouvelles de la tant attendue future compacte à petit budget, surtout après les photos-espions vues ces derniers jours montrant un mystérieux prototype de développement. En démarrant la session de questions réponses et juste après la seule véritable annonce de la soirée (la construction future d’une Gigafactory au Mexique), Elon Musk a même demandé à ce qu’on ne pose aucune question sur les projets à court terme de la marque.

Quelques chiffres ronflants

Il y a tout de même eu des chiffres ronflants pendant la conférence. Tesla a rappelé sa volonté de vendre 20 millions de voitures par an d’ici 2030, soit le double de Toyota actuellement et 15 fois plus que le niveau actuel. L’équipe du constructeur s’est également positionnée comme une marque à la pointe de l’écologie et de la révolution des énergies, avec son concept de stockage stationnaire Megapack et ses projections presque bibliques sur les quantités d’investissements et d’électricité qu’il faudra pour sauver la planète à long terme. La marque a par ailleurs validé le passage des circuits électriques à basse tension de ses autos de 12 à 48 volts, ainsi qu’une amélioration des procédés de fabrication de ses modèles pour supprimer totalement l’utilisation de terres rares tout en réduisant les coûts de production au maximum. Il fixe aussi un objectif à près de deux millions de ventes pour l’année 2023, avec un bénéfice de près de 30 milliards de dollars cette année. Il a même montré son robot « magique » Optimus, visiblement encore loin d’être prêt. Mais pour la présentation de la Model 3 restylée et les précisions sur les autres futures modèles de la marque, il faudra attendre plus.