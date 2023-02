La Tesla Model 3 restylée se cache toujours

Les fans de Tesla attendent avec impatience l’Investor Day d’Elon Musk, programmé pour le 1er mars prochain au Texas. A la façon des keynotes d’Apple, le constructeur américain dévoilera à cette occasion ses nouveautés et évoquera sans doute aussi son avenir à plus long terme. C’est la version améliorée de la Model 3 qui devrait prendre le plus la lumière à l’occasion de cette conférence, une auto dont la production débutera avant la fin de l’année.

En attendant la présentation officielle, cette Tesla Model 3 améliorée se fait régulièrement épier sur la route près de l’usine de Fremont en Californie. Après la rouge d’il y a quelques jours, un exemplaire noir a été pris en photo par The Kilowatts dans la circulation. Il reste malheureusement masqué par une bâche au niveau de la poupe et de la face avant, deux zones qui devraient arborer des modifications esthétiques significatives par rapport à la Model 3 actuelle.

Et la Model 2 ?

On a aussi hâte de savoir si cette Model 3 cohabitera bientôt avec un modèle plus compact et moins cher dans la gamme. Il y a quelques jours, d’étranges images volées montraient un prototype camouflé en Chine, dont la carrosserie ressemblait furieusement à celle du Mazda CX-30. Attendons de voir ce que dira Elon Musk le 1er mars prochain à ce sujet, mais il n’y a sans doute pas de fumée sans feu.