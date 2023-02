La nouvelle Tesla Model 3 avance masquée

Tesla vient de réduire drastiquement ses prix en France et dans le reste de l’Europe, avec une baisse de 8 500€ sur la version d’entrée de gamme de la berline Model 3. Désormais affichée à 44 990€ au lieu de 53 490€ il y a quelques jours, l’Américaine se retrouve en concurrence avec des modèles compacts moins puissants et moins bien équipés. Alors, faut-il profiter de l’occasion pour s’offrir la Model 3 ? Pas si sûr car comme nous l’avons appris il y a quelques semaines, Tesla prépare une version améliorée de sa familiale star.

Cette future Model 3 restylée, désignée en interne comme le « projet Highland », a été surprise sur la route quelque part en Californie par les spécialistes de The Kilowatts. Publiées sur Twitter, les images montrent un exemplaire rouge d’une Model 3 dont les parties arrière et avant sont totalement camouflées sous une bâche noire. Un camouflage qui sert évidemment à masquer le style de la voiture, qui serait très différent de celui du modèle actuel.

Comme les Model S et Y ?

Alors, quelle sera la teneur de ces modifications ? La nouvelle Model 3 restylée va-t-elle faire comme les grandes Model S et X, récemment passées par la case restylage ? Pour rappel, ces deux modèles profitent d’un intérieur amélioré et de groupes motopropulseurs optimisés. Mais ils n’ont que très peu changé sur le plan extérieur. Ici, le camouflage apposé sur la carrosserie laisse plutôt penser que l’auto va évoluer plus profondément. On en saura plus bientôt car aux dernières nouvelles, cette Model 3 restylée doit débuter avant la fin du premier trimestre en Chine.