Tesla préparerait une Model 3 améliorée pour 2023

La Tesla Model 3 a été officiellement lancée à la fin de l’année 2017 aux Etats-Unis. Premier modèle véritablement grand public de Tesla et sauveur de la marque qui a enfin fait des bénéfices grâce à lui, il est arrivé sur le marché européen en 2018. Devenue très vite la meilleure vente de Tesla mais doublée il y a peu par le SUV Model Y reprenant sa base technique, cette Model 3 se prépare à recevoir de grosses améliorations après bientôt cinq ans de carrière.

Ce sont les journalistes de Reuters qui l’annoncent, citant quatre sources internes. La version améliorée de la Model 3 serait actuellement développée par Tesla sous le nom de « Project Highland », avec une approche similaire à celle des récents Model S et X restylés. Au menu des nouveautés, la Model 3 retravaillée bénéficiera d’un groupe motopropulseur modifié. Si le constructeur américain fait comme pour ses deux récentes nouveautés, il apportera aussi des nouveautés esthétiques à l’extérieur et à l’intérieur de la voiture.

Produite en Chine et aux Etats-Unis

Toujours d’après les sources de Reuters, la future Model 3 améliorée sera produite en Chine et aux Etats-Unis mais pas en Europe, où sont actuellement assemblés les Model Y Performance et Grande Autonomie dans la gigafactory de Berlin. La production de la Model 3 améliorée débuterait dès le premier trimestre 2023 en Chine, si les sources de Reuters disent vrai. Et comme le Model Y reprend les mêmes éléments techniques que la Model 3, gageons que ce restylage le concernera aussi un peu plus tard. Rappelons que les Model S et X, basés sur une autre architecture commune, ont été restylés ensemble l'année dernière.