Tesla Investor Day : suivez en direct les annonces d'Elon Musk

23:46 - Elon Musk est de retour sur scène pour donner des nouvelles du robot humanoïde Optimus de Tesla. Son développement avance et la machine utilise la même intelligence artificielle que les voitures de la marque (et les mêmes composants électroniques). Il doit pouvoir marcher de manière autonome pour rendre de nombreux services à ses propriétaires. Mais on semble encore très loin du produit prêt pour la commercialisation...

23:38 - Cette fois, ça parle du FSD et des défis à relever pour arriver à un système de conduite entièrement autonome.

23:32 - Après un mot sur le passage du 12 volts au 48 volts pour les produits de Tesla, les communicants de Tesla se félicitent des progrès en matière de sécurité et des possibilités permises par les logiciels embarqués des voitures.

23:20 - La prochaine plateforme de troisième génération sera conçue à 100% en interne au niveau de ses composants. Ce n'était pas le cas des deux précédentes plateformes, même si le pourcentage de pièces fabriquées en interne a constamment augmenté de la Model S jusqu'au Model Y.

23:13 - Un autre ingénieur de Tesla explique que le constructeur travaille sur des améliorations importantes que ce soit au niveau de la conception des moteurs électriques, des composants électroniques et de la réduction maximale du nombre de "terre rares" utilisés dans la fabrication des autos.

23:05 - Les ingénieurs expliquent qu'ils veulent révolutionner la fabrication des voitures et la simplifier au maximum. Ils veulent gagner beaucoup de temps en réaliser le plus d'opérations possibles en parallèle lors de la construction de la voiture.

22:59 - Deux ingénieurs de la marque prennent la parole. Lars Moravy parle de la Tesla Model 3 qui a bénéficié d'une fabrication entièrement automatisée. Les deux designers reviennent ensuite sur l'aproche très audacieuse du Cybertruck, notamment sur la construction de sa "carrosserie squelette". Ils parlent toujours d'une commercialisation en 2023 du pick-up.

22:51 - Drew Baglino déclare que l'électrification de l'économie et de l'industrie nécessitera d'extraire moins de matériaux naturels que celle basée sur les énergies fossiles. Elon Musk affirme aussi que la dépendance à certains états sera moins importante pour l'industrie électrifiée par rapport à celle des énergies fossiles.

22:45 - Drew Baglino affirme que l'industrie lourde nécessite l'hydrogène pour éliminer totalement les énergies fossiles dans l'économie. Elon Musk explique qu'il estime que l'hydrogène ne sera jamais utilisé à grande échelle dans les transports.

22:42 - Elon Musk et Drew Baglino disent encore du mal de la voiture thermique, puis évoquent la solution des pompes à chaleur à la maison pour diminuer la consommation d'énergie partout dans le monde ("qui pourrait être 3 fois moins importante grâce à elles").

22:38 - Elon Musk déclare qu'il espère une électrification totale du parc de véhicules dans le monde. Les voitures mais aussi les bateaux et les avions à moyen terme. Il évoque aussi l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie. L'énergie solaire sera une composante importante de l'électrification à court terme.

22:34 - Elon Musk explique qu'il veut arriver à de gros niveaux de stockage d'électricité. 240 TWh de stockage en tout, avec 30 TW de puissance issue des énergies renouvellables.

22:33 - Elon Musk tape sur la voiture thermique en expliquant qu'elle a un rendement terriblement bas. Bon, normal pour un fabriquant de voitures électriques...

22:30 - Elon Musk prend enfin la parole et débute un petit speech sur l'importance de sauvegarder la planète avec une industrie durable.

22:27 - La présentation débute enfin, Zachary Kirkhorn annonce la couleur et une présentation en trois parties.

22:17 - Toujours rien mais au moins la musique est un peu variée.

22:11 - La cinématique s'éternise, toujours aucune trace du patron automobile le plus suivi de la planète.

22:01 - La conférence s'ouvre sur de jolis plans montrant des châssis nus avec une musique électronique soignée et une cinématique lêchée bourrée de plans pyschédéliques. Elon Musk va prendre la parole.

Nous y voilà. A 22h ce 1er mars 2023, Elon Musk présentera tous les projets de Tesla dans le cadre de « l’Investor Day », le troisième volet des « Master Plans » après celui de 2006 et de 2016. Sachant que les deux premiers ont été le théâtre d’annonces stratégiques ayant façonné toute l’histoire de la marque, le monde entier a les yeux rivés sur le Texas ce soir pour savoir ce que prépare Elon Musk pour la suite.

D’après les derniers bruits de couloir, Tesla devrait lever le voile sur la version restylée de sa Model 3. Le constructeur américain pourrait également annoncer l’arrivée de son modèle compact à 25 000 dollars, véritable serpent de mer qui hante tous les sites automobiles depuis la fin de la dernière décennie. Tesla pourrait aussi faire d’autres révélations fracassantes sur la construction de ses batteries et sur la technologie qu’elle compte employer pour améliorer ses voitures électriques dans les années à venir : « le chemin d’un futur à l’énergie entièrement durable », voilà les mots alléchants prononcés par Elon Musk sur son compte Twitter il y a quelques jours à propos de cet Investor Day. Bref, rendez-vous sur Caradisiac dans quelques minutes pour suivre en direct les annonces d’Elon Musk.