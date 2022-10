Comme prévu, Elon Musk a profité du Tesla AI Day de vendredi pour dévoiler un premier véritable prototype de son robot Optimus. Il était attendu au tournant après sa présentation de l'année dernière, où il n'avait montré qu'un mannequin humain pour illustrer les capacités futures de ce robot conçu pour effectuer un grand nombre de tâches à la place des hommes et des femmes. Le prototype d'Optimus officiellement dévoilé dans la longue présentation ci-dessous sait marcher, parler et peut même effectuer quelques gestes pré-programmés pour faire rire les spectateurs.

Le patron de Tesla espère "mettre fin à la pauvreté" avec son robot Optimus

Pour l'instant, ses capacités motrices impressionnent beaucoup moins que les robots précédemment montrés par Honda ou surtout ceux de Boston Dynamics, qu'on a déjà vu réaliser des figures dignes de véritables acrobates. « D'autres sociétés possèdent des robots plus sophistiqués que le nôtre, mais ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour se déplacer eux-même et coûtent extrêmement cher », déclare Elon Musk. « Notre robot Optimus coûtera probablement moins de 20 000 dollars lorsqu'il sera prêt, d'ici trois à cinq ans comme je l'espère ». L'année dernière, Elon Musk se montrait très ambitieux en promettant un « robot qui permettrait de transformer la civilisation où il n'y aurait plus de pauvreté ni de tâches répétitives à accomplir pour les humains », rien que ça.

Trop beau pour être vrai ?

Comme souvent avec les annonces spectaculaires d'Elon Musk, il faudra vérifier ce qu'il se produit réellement dans les années à venir et si ce robot Optimus parvient réellement à s'imposer comme un outil révolutionnaire. Même s'il profite de la technologie d'intelligence artificielle développée sur les modèles de la marque Tesla, le projet dépasse de très loin la sphère automobile et ambitionne carrément de révolutionner notre civilisation. Cités par nos confrères du Monde, des experts de la robotique se disent bien moins optimistes quant aux capacités réelles d'Optimus au vu de ce qui a été montré lors de la présentation et de la forme même du robot. Pour rappel, Elon Musk promet aussi que ses voitures seront 100% autonomes dès l'année prochaine.