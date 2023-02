Peugeot ne se sent pas de taille pour la Formule 1

La patronne de Peugeot Linda Jackson vient de s’entretenir avec les journalistes du Figaro. A cette occasion, elle a abordé l’engagement de la marque en sport automobile et particulièrement en endurance, où les Peugeot 9X8 visent la victoire aux 24 Heures du Mans et dans le reste du championnat du monde (WEC). Alors que la Formule 1 semble de plus en plus intéresser le grand public et que cette discipline attire de nouvelles marques (Ford et Audi à partir de 2026 ainsi que Cadillac à un moindre niveau d’engagement), Linda Jackson a également donné son avis sur le sujet. Pour elle, la Formule 1 coûte encore trop cher.

« Nous avons pris la décision de revenir en endurance parce que cette compétition est en phase avec l’histoire de notre marque. Nous voulions trouver la discipline avec le meilleur retour sur investissement en termes de couverture média et de public touché. Le championnat qui affiche le meilleur rapport à ce niveau est la Formule 1, mais c’est aussi celui qui a le ticket d’entrée le plus cher. Nous n’avons pas envie d’y aller car l’investissement est trop élevé. Je préfère dépenser de l’argent pour développer de nouveaux modèles routiers plutôt que pour aller en Formule 1 », explique Linda Jackson.

Peugeot et la F1, c’est compliqué

Personne n’a oublié l’aventure compliquée de Peugeot en Formule 1, arrivée en 1994 et repartie en 2000. Que ce soit avec McLaren, Jordan ou Prost Grand Prix, la marque au lion n’a jamais réussi à y briller en tant que motoriste malgré quelques résultats et tout de même 14 podiums. Ajoutons qu’au sein de Stellantis, Alfa Romeo est déjà présent en Formule 1 (sur le départ) avec l’écurie Sauber et qu’une cohabitation avec les cousins de Ferrari (pourrait paraître incongrue.