Les débuts de la Peugeot 9X8 ne donnent pas satisfaction

Revenir au plus haut niveau de l'endurance et remporter les 24 Heures du Mans, comme la 905 au début des années 90 et la 908 HDI-FAP dans les années 2000. Voilà le but du programme lancé par l'équipe de Peugeot Sport avec la 9X8, un sport-prototype répondant à la réglementation de la nouvelle catégorie Hypercar dans le championnat du monde d'endurance (WEC). La marque au lion a décidé pour cela de prendre son temps, préférant finalement faire l'impasse sur les dernières 24 Heures du Mans 2022 pour affiner en coulisses le développement de sa nouvelle machine de course.

Engagée d'abord aux 6 Heures de Monza en juillet puis aux 6 Heures de Fuji en septembre et aux 8 Heures de Bahrein le week-end dernier, cette Peugeot 9X8 affiche un bilan décevant pour sa première campagne en compétition : non seulement l'auto n'est pas encore capable de battre les Toyota GR010 en vitesse pure, mais elle a été constamment gênée par de gros problèmes de fiabilité. Pour sa troisième course (et la dernière de la saison 2022), la Française a sombré au classement : l'une des autos engagées a abandonné et l'autre termine à six tours de la Toyota de tête. « Peugeot n'est pas au niveau de fiabilité attendu après trois courses », avoue ainsi le directeur technique de Peugeot Sport Olivier Jansonnie à nos confrères d'Auto Hebdo.

Du pain sur la planche

Bref, les équipes de Peugeot Sport semblent avoir encore du pain sur la planche pour faire de la 9X8 une auto victorieuse. D'autant plus que la concurrence sera rude en 2023 avec l'arrivée simultanée de la nouvelle Ferrari 499P, de la Porsche 963 LMDh et du proto de Cadillac qui visent tous les trois la victoire aux 24 Heures du Mans face aux Toyota invincibles pour l'instant en terre sarthoise. La tâche s'annonce ardue pour l'équipe française, qui devra organiser d'autres séances d'essais pour perfectionner sa voiture avant le début de la saison prochaine. Certes, il est normal de voir une nouvelle voiture de course essuyer les plâtres lors de ses premières courses. Mais c'est plutôt l'absence de progression entre la première et la troisième course de la 9X8 qui inquiète un peu.