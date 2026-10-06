Et voilà encore une nouvelle version de l’Aston Martin Dbx. Après le DBX 707 devenu la nouvelle entrée de gamme du SUV anglais puis le DBX S, variante plus puissante et plus radicale, le constructeur de Gaydon lève le voile sur le DBX GT.

Concrètement, ce DBX GT reprend la même motorisation que le DBX S, avec un V8 biturbo de 4,0 litres poussé à 727 chevaux au lieu du bloc de « seulement » 707 chevaux sur la version de base. Il adopte en revanche une cartographie électronique spécifique de son groupe motopropulseur favorisant l’onctuosité plutôt que l’optimisation des performances, ainsi qu’un amortissement assoupli (en plus d’une suspension arrière revue par rapport à celle du DBX S). Il chausse aussi des pneus quatre saisons de série (des Pirelli Scorpion Zero) au lieu des gommes été à hautes performances montées sur les autres versions.

Enfin, Aston Martin ajoute des matériaux insonorisant à l’intérieur tout en rendant son style extérieur plus « discret » (toutes proportions gardées). L’engin revendique un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes (comme le DBX S) et peut toucher les 310 km/h en vitesse de pointe.

« Aston Martin va aller mieux »

A l’occasion de la présentation officielle de ce nouveau DBX GT, le directeur général d’Aston Martin Adrian Hallmark a eu des mots intéressants. Il se trouve que l’enseigne anglaise publie des résultats catastrophiques depuis de longues années, certains analystes s’attendant carrément à une nouvelle faillite à court terme.

Mais comme il l’affirme aux journalistes de l’AFP, Adrian Hallmark est beaucoup plus optimiste : « Aston Martin Lagonda est en chemin vers le redressement complet. Dès cette année, vous verrez une évolution de nos flux de trésorerie vers des soldes positifs et même un bénéfice positif. Nous avons dû prendre des décisions difficiles ces derniers mois et nous réorganiser pour être rentable avec des revenus plus faibles. Je vous assure cependant qu’il n’y a aucun projet de réduire davantage les effectifs », précise-t-il alors qu’Aston Martin a dû annoncer il y a quelques mois une réduction de 20 % de ses effectifs mondiaux.

Au passage, Adrian Hallmark déclare qu’il n’y a toujours pas de projet à court terme de voiture électrique. « Nous n’avons pas une file d’attente de clients demandant une voiture électrique », déclare-t-il tout en rappelant qu’il n’exclut pas d’en concevoir dans le courant de la prochaine décennie.