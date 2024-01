Les étonnantes cachotteries d’Aston Martin sur sa nouvelle Vantage

Après le lancement de la DB12, Aston Martin s’apprête à dévoiler la version améliorée de sa Vantage apparue en 2018. Rien ne plus normal dans une catégorie où les restylages de mi-carrière sont courants, face à une Porsche 911 de type 992 qui va elle aussi connaître son « lifting » un peu plus tard dans l’année. A ce sujet, la marque de Gaydon vient de diffuser une première image montrant une vue de détail de la voiture, focalisée sur l’aile avant gauche.

Mais il fallait en fait se rendre en Floride le week-end dernier pour avoir une idée plus précise du design de cette imminente Vantage de route : dans le cadre des 24 Heures de Daytona 2024, Aston Martin avait engagé deux Vantage GT3 dans la catégorie GTD de la course. Et ces deux Vantage GT3 étaient en fait basées sur la nouvelle mouture de la Vantage contrairement aux Vantage GT3 roulant en compétition jusqu’à la fin de la dernière saison (l’une d’elles a d’ailleurs terminé à la quatrième position de la catégorie GTD).

La vraie présentation aura lieu le 12 février prochain

Il faudra attendre le 12 février prochain pour découvrir sous toutes les coutures l’Aston Martin Vantage restylée. Mais le design de la nouvelle Vantage GT3 de course vue à Daytona le week-end dernier donne de gros indices quant à ses différences esthétiques. Notez qu’elle évoluera beaucoup moins que la DB12 par rapport à la DB11, puisque ses feux arrière restent quasiment identiques. Mais elle change quand même ses optiques avant et la calandre présente une forme différente. Notez qu’Aston Martin n’a pas officiellement publié d’images montrant ces détails, tenant à garder un peu de suspens.