On en parlait déjà plus tôt cette année : en avril dernier, un étrange prototype noir avait été filmé sur un circuit quelque part en Europe. Le prototype d’une très grosse voiture monoplace au cockpit ouvert, dont l’aérodynamisme rappelle à la fois les courbes de la supercar Valkyrie et les Formules 1. Le bruit, lui, évoque fortement le V12 atmosphérique Cosworth animant la Vakyrie de route et de circuit.

Le constructeur anglais n’a jamais communiqué officiellement sur cet étrange véhicule, mais il vient de réapparaître en France. Il a été vu en fin de semaine dernière sur le Circuit Paul Ricard, quelques heures avant des essais au même endroit de la nouvelle McLaren MCL-HY qui s’attaquera à Ferrari, Toyota et les autres dans la catégorie reine du championnat du monde d’endurance (WEC) l’année prochaine.

Mais c’est quoi ce monstre ?

Cette Aston Martin au physique monstrueux, elle, ne respecte aucune réglementation technique de compétition internationale. Il se dit qu’elle est actuellement développée en exemplaire unique, pour répondre à la demande d’un client fortuné ayant demandé la conception du véhicule le plus performant possible sur circuit (et non homologué sur la route).

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Notez qu’elle possède désormais une carrosserie peine (avec des motifs façon camouflage). Remarquez la sonorité hurlante typique du V12 Cosworth et la taille très impressionnante de l’aileron arrière. S’agit-il d’un véhicule capable de battre une Formule 1 au chrono sur circuit ? C’était d’ailleurs la promesse initiale de l’Aston Martin Valkyrie AMR Pro, qui n’a depuis jamais vraiment été chronométrée en piste face à des temps de référence de Formule 1.