Si vous aimez la Formule 1, le rallye ou les 24 Heures du Mans, vous connaissez certainement la société Prodrive. Fondée en 1984 par David Richards (et Ian Parry), elle s’est d’abord fait connaître dans les années 90 avec l’engagement de Subaru au plus haut niveau du championnat du monde des rallyes. C’est en effet avec Prodrive que le constructeur japonais a réussi à remporter ses titres constructeur en 1995, 1996 et 1997 ainsi que trois titres pilotes.

Outre le très ambitieux programme de Formule 1 du British American Racing au début des années 2000 (avec tout de même une seconde place au championnat des constructeurs en 2004), Prodrive a également conçu la Ferrari 550 GTS qui a réussi à battre les Corvette aux 24 Heures du Mans en 2003 (avant de devenir le partenaire d’Aston Martin pour le développement des DBR 9 également victorieuses aux 24 Heures du Mans).

Une belle aventure au Dakar

Plus récemment, le préparateur anglais spécialisé dans le sport automobile (qui travaille aussi avec des constructeurs automobiles sur les voitures de série en tant que bureau d’études) s’est engagé au Dakar : Engagé à partir de 2020, le Prodrive BRX Hunter figurait parmi les principaux concurrents de Toyota et Audi jusqu’en 2024. Il a terminé second à deux reprises avec Sébastien Loeb.

Après un nouveau podium en 2024 derrière Audi et Toyota, le Prodrive Hunter est devenu un Dacia : pour son arrivée au Dakar, le constructeur roumain du groupe Renault s’est en effet associé avec Prodrive pour reprendre sa base technique, avec seulement un moteur différent (V6 d’origine Nissan au lieu du précédent bloc Ford) et un design extérieur entièrement revu, en plus d’améliorations techniques.

Après une première édition compliquée en 2025, ce Prodrive Hunter devenu un Dacia Sandrider a remporté le Dakar 2026 avec Nasser Al-Attiya…Et d’être immédiatement remisé au musée par le nouveau patron de Renault François Provost.

De Dacia à Aston Martin !

Malgré la fuite de Dacia, ce Prodrive Hunter existe toujours au Dakar : opportuniste, la marque Aston Martin a décidé de s’associer à Prodrive comme au bon vieux temps de l’endurance et des 24 Heures du Mans. Le Dacia Sandrider des précédentes saisons devient l’Aston Martin Dreadnought, un véhicule gardant les mêmes spécifications techniques (jusqu’au V6 d’origine Nissan) mais avec un design désormais inspiré du concept-car éponyme dévoilé il y a quelques mois.

Ce Hunter rebadgé visera la victoire au prochain Dakar 2027 en Espagne, au Portugal et au Maroc avec notamment Sébastien Loeb et Fernando Alonso parmi ses équipages. Et pour aller encore plus loin, on verrait bien un Aston Martin Dreadnought homologué pour la route en série limitée comme l’avait déjà fait Prodrive avec le Hunter en 2022, vendu avec 600 chevaux au prix de 1,5 million d’euros. Ce n’est pas tous les jours qu’une Dacia se transforme en Aston Martin !