Le Prodrive Hunter de Sebastien Loeb maintenant homologué pour la route

En développement depuis plusieurs mois, l’ « Hypercar du désert », comme le présentaient il y a quelques mois ses concepteurs, est fin prêt pour prendre la route. Spécialement conçu dans l’optique d’être homologué, le Prodrive Hunter est la version civile du bolide confié à Sebastien Loeb sur le Dakar par le team Bahrain Raid Xtreme.

Un monstre passe-partout équipé d’un V6 biturbo 3.5, qui ne développe rien de moins que 608 chevaux et 700 Nm de couple, autorisant une vitesse maximale de près de 300 km/h. Le tout avec des pneus tout-terrain réalisés sur-mesure de 35 pouces, et qui permettent à la voiture de passer à à-peu-près partout.

Pour plus de confort, on retrouve des sièges en baquet en fibre de carbone, un volant en Alcantara, une instrumentation entièrement numérique et une boîte automatique à six rapports.

Sans surprise, plus que dans les grandes métropoles mondiales, c’est au Moyen-Orient que les responsables de Prodrive ont choisi d’en faire la promotion. Une clientèle pour qui le tarif démentiel du joujou, affiché à 1,48 million €, ne devrait même pas être un obstacle. En revanche, et même à ce prix, Sébastien Loeb n’est pas livré avec.