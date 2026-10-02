La Citroën e-C3 affronte la Dacia Spring : laquelle choisir à moins de 20 000 € ?

C’est en 2020 qu’est apparue pour la première fois en France, la Dacia Spring dérivée de la Renault Kwid commercialisée quelques mois avant en Chine. Elle a ainsi représenté le premier modèle 100 % électrique de Dacia, qui se caractérisait également par un prix de base particulièrement agressif de 16 990 € hors bonus. Après avoir été modifiée à plusieurs reprises les dernières années, Dacia a donc décidé de repartir d’une feuille blanche pour la nouvelle génération de sa citadine puisque le constructeur d’origine roumaine a pris pour base la dernière génération de Renault Twingo.

Quelques mois avant sa commercialisation, la nouvelle Spring se confronte à l’une des rivales les plus dangereuses à savoir la Citroën e-C3, un modèle déjà bien ancré sur le marché des citadines puisque présent depuis fin 2023.

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On le disait tout à l’heure la nouvelle Spring est basée sur la dernière Twingo et il faut avoir un œil des plus averti pour s’en rendre compte tant les designers Dacia ont œuvré. Fini la bouille sympathique de la citadine de Renault, qui met en avant les rondeurs. La nouvelle Spring semble beaucoup plus robuste avec un design très géométrique, tout en n’oubliant pas l’identité de la marque au travers du dessin des projecteurs et des feux qui sont rejoints par un bandeau noir. La rupture avec la précédente génération et la Twingo est donc radicale.

Il en est de même face à la C3 de dernière génération qui a inauguré le nouveau style de la marque avec des projecteurs en forme de crochets et une calandre pleine qui accueille la dernière version du logo aux chevrons. La C3 donne l’impression d’être beaucoup plus grosse que sa rivale du jour, ce qui est le cas au niveau des mensurations mais aussi du style global car la C3 à des faux airs de SUV.

Une Spring, astucieuse et pratique

Cela se confirme au niveau des dimensions. Même si la Spring est plus longue que la Twingo de 7 cm avec 3,85 m, elle reste toutefois plus courte que la C3 qui dépasse les 4 mètres.

Forcément, cela se ressent au niveau des aspects pratiques d’autant plus que la Spring a perdu la banquette arrière coulissante de la Twingo. Si les passagers arrière ne seront pas mal assis dans la Dacia, ils souffriront tout de même d’un espace aux jambes plus limité et d’une assise plus courte. On est mieux installé dans la C3 avec une garde au toit plus importante et des sièges plus moelleux. Bon point également pour la présence de vraies fenêtres à l’arrière alors que la Spring doit se contenter de vitres entrebaillantes. Là où la citadine étonne, c’est au niveau du volume de chargement.

Bien que plus petite, elle dispose d’un coffre de 337 litres, ce qui est plus grand que celui de la C3 (310 litres) d’autant plus qu’il faut ajouter à cela un frunk de 18 litres bien pratique pour ranger les câbles. Un souci pour la C3 où les câbles sont en vrac dans le coffre.

Une C3 à la présentation plus originale et qualitative

Dans l’habitacle, la Spring diffère aussi énormément de la Twingo avec une planche de bord totalement nouvelle très horizontale. Taillée dans le plastique, elle affiche un dessin moderne et fonctionnel avec pas mal de rangements. Elle hérite de série d’une instrumentation numérique 7 pouces et la finition haute profite d’un écran multimédia 10 pouces. Sans trop les surprises, les plastiques sont durs et assez basiques et c’est particulièrement le cas sur les contreportes qui fait assez bas de gamme.

La C3 évite cet écueil avec une présentation plus originale avec son petit volant, son instrumentation haute parfaitement visible quel que soit le gabarit du conducteur. Là également, l’écran multimédia n’est pas de série sur l’entrée de gamme, remplacé par un dock pour votre smartphone. Toutefois, si le haut de la planche de bord est en plastique dur, il n’en est pas de même de la partie intermédiaire en tissu qui apporte quelque chose en plus en matière de qualité.

La Spring sera uniquement disponible en électrique avec un moteur de 80 ch alimenté par une batterie de 27,5 kWh pour une autonomie de 250 km. La C3 dispose d’une offre moteur plus élargie car elle est disponible en thermique mais également en 100 % électrique un moteur de 113 ch et deux batteries (30 et 44 kWh) autorisant des autonomies de 213 et 324 km. Dans les deux cas, les capacités de recharge sont réduites. Pas de recharge rapide, uniquement en option (à 500 € pour des puissances modestes de 30 ou 50 kW) et en alternatif, c’est du 7,4 kW ou 6,6 kW sur la Spring.

Une nouvelle fois, Dacia frappe fort en matière de prix puisque cette Spring débute à partir de 17 990 € alors que la e-C3 débute à partir de 19 900 €. Un écart de presque 2 000 €, qui pourrait bien faire la différence pour la clientèle, d’autant plus que la Spring a progressé sur de nombreux domaines que ce soient les aspects pratiques, l’équipement ou même le style. Alors certes, on peut tout de même regretter une qualité des matériaux un peu trop basique. Face à elle, la e-C3 offre plus de confort, une présentation plus valorisante et une plus grande polyvalence due à ses deux batteries, des arguments loin d’être négligeables lors de l’achat. Reste maintenant qu’à les confronter sur la route, mais il faudra encore patienter pour cela.