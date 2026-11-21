Ce sera donc lui, mais est-ce que ce sera bien elle ? Robert Pattinson va endosser le costume de 007 dans le prochain opus dont on ne connaît ni le nom, ni le pitch, ni la date de sortie. Mais en tout bon (et même excellent) média automobile que nous sommes, on est en droit de se demander avec quelle voiture le nouveau James Bond va rouler, se faire poursuivre et, évidemment, sauver le monde.

Si tant est que le comédien britannique incarnera bel et bien l’agent en question, et non un autre espion, puisque 007 Daniel Craig, le vrai, le seul, est mort dans le précédent épisode.

Dans les griffes d’Amazon

La logique voudrait que Pattinson conduise une Aston Martin — ancienne ou nouvelle, DB5, Vanquish, Valhalla, « simple » DB12 ou même SUV DBX —, mais rien n’est simple au royaume d’Angleterre et du MI6. Surtout depuis qu’Amazon a repris les affaires de la saga qui fête ses 64 ans cette année.

Et cette reprise en main, liée à celle de l’épicier numérique sur MGM, n’est pas un simple changement de continent pour une série de films so british. C’est une manière de faire entrer James Bond dans l’ère du business.

Non pas qu’Albert Broccoli, le producteur historique de la saga, fût un philanthrope à la tête d’une association loi 1901, mais du temps où le fondateur, puis sa fille Barbara, contrôlait les opérations, un certain respect de la tradition s’imposait. L’acteur choisi se devait d’être plutôt inconnu du grand public. Une vérité depuis Sean Connery jusqu’à Daniel Craig, malgré l’exception Roger Moore, déjà vu dans Le Saint et Amicalement vôtre, même s’il avait signé son contrat au cinéma avant celui qui le liait à la télé.

Cet incognito requis avant d’endosser le smoking est désormais obsolète. Robert Pattinson est certes anglais, comme la plupart de ses prédécesseurs, mais il est surtout archiconnu depuis ses apparitions dans la saga Twilight, L’Odyssée ou encore le dernier Batman. Il ne manque évidemment pas de talent, mais il est difficile d’affirmer que le choix de Jeff Bezos — qui, selon la presse anglo-saxonne, se serait personnellement impliqué dans cette décision — soit guidé par le seul charisme du jeune homme. D’autant que Denis Villeneuve, le réalisateur retenu pour ce 26e film, lui aurait préféré un autre comédien : Josh O’Connor, qui a notamment fait ses armes dans Disclosure Day de Spielberg, mais qui s’avère bien moins starisé que Pattinson.

La décision de Bezos semble donc reposer sur des impératifs commerciaux. La garantie d’avoir un comédien ultra-bankable est fort utile lorsque l’on injecte, comme Amazon-MGM l’a fait, 250 millions de dollars dans la production d’un film. Et ce souci de rentabilité coûte que coûte risque également de toucher les placements de produits, déjà nombreux dans les James Bond de l’époque moderne.

En tout cas, la bagarre et la surenchère font rage entre les marques pour décrocher leur ticket d’entrée. Selon Reuters, Omega et Jaeger-LeCoultre se battent pour orner le poignet gauche de 007. Dior et Tom Ford en viennent aux mains pour l’habiller et, côté auto, Aston Martin serait sur les rangs, mais absolument rien n’est signé à quelques mois du tournage — ce qui est rarissime dans une telle production car si une breloque ou d’un costume n’a guère d’influence, le type de voiture est essentiel à connaître pour l’écriture des cascades d’un film.

Problème : Aston a du mal à joindre les deux bouts car l’entreprise affiche une dette de 2,27 milliards d’euros alors que la marque anglaise est présente depuis 1964 dans la saga, d’abord gratuitement, avant de se faire piquer la place par BMW. Elle est revenue en 2001 en acceptant de payer pour figurer dans Meurs un autre jour avec Pierce Brosnan. Un retour à plusieurs millions d’euros qui perdure depuis. Mais nul ne sait si l’aventure va continuer.

Si les équipes de Bezos se livrent à des enchères sur l’automobile comme elles le font avec les montres et les costumes, la position d’Aston Martin sera difficile à tenir. Alors à qui le tour ? BMW pourrait récupérer sa place perdue, mais les salariés victimes des suppressions d’emplois envisagées par le constructeur bavarois risqueraient de faire une très mauvaise pub au film.

Il est une autre marque déjà présente dans la saga qui pourrait bien avoir envie de se montrer à nouveau : Lotus, apparue dans deux films. Son Esprit S1 s’est même transformée en sous-marin aux mains de Roger Moore dans L’Espion qui m’aimait. En plus d’être d’origine britannique et en mal de reconnaissance aujourd’hui, son propriétaire actuel, le groupe chinois Geely, ne rencontre pas les soucis financiers d’Aston ou même de BMW.

Il a publié ses résultats sur les neuf premiers mois de cette année, et ils sont en hausse de 41 % à plus de 2 milliards d’euros de bénéfice net. Sans compter que la Chine reste un marché crucial pour ce type de film.

Alors imaginons que non seulement Robert Bond roule en Lotus, mais qu’en plus, pour coller à l’air du temps, il conduise la nouvelle Eletre électrique à prolongateur d’autonomie plutôt que la version V8. Avec 952 ch en mode électrique, la première, menée par James Pattinson, pourra semer tous les gros méchants qui ne supportent pas que 007 les empêche de détruire la planète.

Siouplait m’sieur Bezos faites un effort

Les bandits le poursuivent avec une grosse auto thermique, bien sale et bien méchante, incapable de rattraper le héros. Jusqu’à ce que la batterie de l’Eletre X soit totalement vide. Le petit quatre-cylindres thermique fait alors ce qu’il peut, mais l’ennemi se rapproche dangereusement, l’engin perdant 70 % de sa puissance. 007 a tout juste le temps de brancher sa Lotus sur une borne rapide, de continuer à se battre à pied et à mains nues, avant de reprendre sa course-poursuite dix minutes plus tard.

La démonstration est faite : les films d’action encaissent parfaitement la fin du thermique et les scénaristes ont l’imagination aussi débordante que décarbonée. À moins que, finalement, Aston remporte la bataille malgré ses faibles moyens et que l’on retrouve, juste une dernière fois, la DB5. Ce serait la preuve que, pour Amazon, James Bond n’est pas uniquement une machine à cash. À vot’bon cœur m’sieur Bezos.