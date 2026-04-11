Mais quel est ce monstre très bruyant qu’Aston Martin fait rouler en secret ?

Construite à 235 exemplaires, l’Aston Martin Vakyrie se situe au sommet absolu de l’échelle des supercars. Née d’un projet fou mené notamment sous la supervision d’Adrian Newey, l’ancien directeur technique de l’écurie Red Bull officiant désormais chez Aston Martin F1, elle voulait devenir la voiture de sport homologuée pour la route la plus performante de tous les temps.

Même si Aston Martin n’a hélas jamais essayé de réaliser un record chronométrique avec l’auto sur la Nordschleife (pour y battre la Mercedes-AMG One), elle semble y être parvenue en partie (elle détient par exemple le record chrono de la piste Top Gear au Royaume-Uni), au prix de compromis affectant grandement sa polyvalence et sa fiabilité. Équipée d’un fabuleux V12 atmosphérique signé Cosworth développant 1 176 chevaux en puissance cumulée (avec l’aide d’un petit moteur électrique), l’auto génère un appui aérodynamique monstrueux et ne pèse que 1 030 kg à sec sur la balance.

La suite de la Valkyrie ?

La Valkyrie a été commercialisée en version coupé puis roadster. Et attention, Aston Martin prépare visiblement un dérivé encore plus fou sur sa base technique, comme le prouve la vidéo ci-dessous montrant un mystérieux prototype rouler sur circuit entouré de mécaniciens.

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Le bruit ne laisse que peu de doute au sujet de sa motorisation, qui évoque fortement le V12 de la Valkyrie. Le dessin des suspensions avant fait lui aussi penser à celui de la Valkyrie, mais avec une carrosserie très différente : ici, l’auto prend la forme d’une monoplace avec un cockpit ouvert et un système « Halo » comparable à celui des Formule 1. Et elle affiche un aérodynamisme particulièrement radical et possède une grosse prise d’admission moteur au-dessus du pilote.

Un monstre réservé au circuit ?

On est sans doute en présence d’une nouvelle voiture conçue en série ultra-limitée par Aston Martin et réservée au circuit, comme c’était déjà le cas des Valkyrie AMR Pro et Valkyrie LM.

Attendons-nous à une production limitée à quelques exemplaires et surtout un prix de vente au-dessus des trois millions d’euros. On en saura peut-être plus d’ici le Festival of Speed de Goodwood 2026…