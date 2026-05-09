En pleine séance de développement, un prototype de la future Aston Martin Vanquish S se fait surprendre sur le circuit allemand du Nürburgring.

Voici venu le temps des essais pour le prototype de la future Aston Martin Vanquish S. Sur le circuit du Nürburgring le prototype photographié arbore des autocollants comme celui de « Prototype Véhicle » ou bien encore « Emissions Test Vehicle », cela semble vouloir dire que ce véhicule sert à des fins de validation du moteur qui est sous le capot de cette auto.

Ce moteur est celui de l’Aston Martin Vanquish qui est un V12 5.2 « fait maison ». Sur l’Aston Martin Vanquish il affiche 835 ch et 1 000 NM de couple, on peut imaginer que pour la version S de la Vanquish, Aston Martin va le gratifier de chevaux-vapeur supplémentaires comme la marque l’a déjà fait pour les versions S de la Vantage ou du SUV Aston Martin DBX.

Un moteur V12 plus puissant pour la « S » ?

Ainsi pour l’Aston Martin Vantage V8 S ce sont 15 chevaux supplémentaires (680 ch) qui ont été ajoutés par rapport à la version de « base » de 665 ch. Le SUV Aston Martin DBX S qui dispose comme la Vantage d’une motorisation V8, affiche quant à lui 727 ch contre 707 ch pour le DBX. On peut imaginer que l’Aston Martin Vanquish S atteigne les 850 ch tout en conservant l’extraordinaire couple de 1 000 Nm. Ce qui est certain lorsque l’on regarde de près ce prototype, c’est qu’il affiche des sorties d’échappement bizarres. À l’instar de l’Aston Martin Vantage « RS » que nous vous avons fait découvrir au début de la semaine, ce prototype dispose de huit sorties d’échappement. On trouve les habituelles doubles sorties situées de chaque côté à l’arrière, mais sur le prototype on voit que le diffuseur a été modifié pour accueillir deux sorties d’échappement et qu’au-dessus, entre les feux, on en trouve deux sorties supplémentaires qui sont derrière une sorte de grillage métallique. Comme pour la Vantage que nous appelons RS, les quatre sorties habituelles semblent ne laisser passer aucun gaz.

Une signature aérodynamique modifiée

Les différences de ce prototype avec la Vanquish concernent également les éléments aérodynamiques. On découvre à l’avant une lame supplémentaire au-dessus de la lame d’origine, elle est recouverte d’un camouflage bariolé. À l’arrière, on découvre aussi une autre excroissance aérodynamique au niveau du becquet, un rajout pour augmenter l’appui sur l’arrière de l’auto. Tous ces éléments semblent provisoires et il faudra attendre les éléments définitifs pour savoir à quoi ressemblera la Vanquish S. Il y a aussi des jantes spécifiques qui pourraient être en magnésium comme celles en option, dont on peut équiper la version S du DBX. Elles ne sont pas là que pour faire beau, car elles permettent de diminuer le poids non suspendu. Sur le DBX, l’utilisation de ces jantes ce sont 19 kg en moins sur la balance. En option aussi sur le SUV, un toit en fibre de carbone en lieu et place de celui en verre (gain de poids, 17 kg), voici des éléments plus légers que l’on pourrait retrouver sur la Vanquish S. Cette auto viendra tout naturellement se frotter aux autres concurrentes de la catégorie de sportives d’exception telles que la Bentley Continental GT Speed au bloc V8 hybride de 782 ch et la Ferrari 12Cilindri au V12 atmosphérique de 830 ch.