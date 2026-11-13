4. Moins de 15 000 € avec le bonus : la nouvelle Dacia Spring assomme la concurrence
La concurrence : une Spring intenable
En récupérant son éligibilité au bonus écologique grâce à sa fabrication européenne (Slovénie), la nouvelle Dacia Spring fait chuter son prix d’accès à 14 280 € bonus déduit (17 900 € catalogue). Un repositionnement tarifaire agressif qui lui permet de reprendre une longueur d’avance sur un marché des micro-citadines électriques. En interne, la bataille fait rage avec sa cousine technique, la nouvelle Renault Twingo E-Tech : vendue environ 1 500 € plus cher, la Française mise sur une présentation plus léchée, mais la Spring réplique avec un gabarit plus généreux et un coffre plus grand. Face aux propositions tricolores comme la Citroën ë-C3 – affichée à partir de 23 300 € hors bonus (soit un peu plus de 19 000 € aides déduites) –, la Spring conserve un avantage financier. Vendue17 210 €, la Leapmotor T03, est aussi très abordable mais ses prestations sont dans l’ensemble un cran en-dessous et elle ne profite pas du bonus. La concurrente la plus sérieuse est la Hyundai Inster vendue quasiment 10 000 € de plus (25 300 €).
A retenir : carton en vue
La nouvelle Dacia Spring fait grimper l’ensemble de ses prestations tout en préservant un prix agressif. La citadine roumaine remet les pendules à l’heure avec un tarif imbattable sous la barre des 15 000 € aides déduites. Face à une concurrence, la Spring conserve un rapport prix/prestations sans équivalent à l’heure actuelle sur le marché. Plus vaste, mieux équipée et portée par une autonomie mixte réelle rassurante au quotidien, elle dispose de tous les atouts nécessaires pour signer un retour en force et reconquérir le sommet des ventes de voitures électriques en France.
Caradisiac a aimé
- Les tarifs compétitifs
- Le bonus
- L’espace à bord
- Les nombreux rangements
- Le grand coffre
- La tenue de route en progrès
- La consommation maîtrisée
Caradisiac n’a pas aimé
- Les très nombreuses options
- Pas de mode P sur la commande de vitesse
- La position assise des places arrière
- Le chargeur 11 kW couplé au chargeur DC, vendu en option
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II ELECTRIC 80 EXPRESSION 27.5 KWH
|0 (wltp)
|17 900 €
|€
|II ELECTRIC 80 JOURNEY 27.5 KWH
|0 (wltp)
|19 400 €
|€
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