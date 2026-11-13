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Dacia Spring 2

Essai

Essai - Dacia Spring 2 : le jour et la nuit !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

36  

6. La fiche technique de la Dacia Spring 2

 

Essai - Dacia Spring 2 : le jour et la nuit !

 

Les chiffres clés

Dacia Spring 2 II ELECTRIC 80 JOURNEY 27.5 KWH
Généralités  
Finition JOURNEY
Date de commercialisation 08/09/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 3,85 m
Largeur sans rétros 1,72 m
Hauteur 1,51 m
Empattement 2,49 m
Volume de coffre mini 233 L
Volume de coffre maxi 1 283 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 4
Poids à vide 1 314 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 3 CV
Couple 175 Nm
Puissance moteur 80 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 251 km
Capacité batterie 27,50 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 130 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 12.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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