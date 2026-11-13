3. Expression ou Journey : la nouvelle Dacia Spring dévoile ses tarifs et ses équipements
La nouvelle Dacia Spring est disponible en France en deux finitions.
Expression : à partir de 17 900 €
Roues tôle 15’’ Mura avec enjoliveurs, ouverture et fermeture centralisée des portes avec télécommande, vitres avant et rétroviseurs électriques, climatisation manuelle, allumage automatique des feux, radar de stationnement arrière, frein à main électrique, système Media Control avec une prise USB-C, banquette arrière rabattable 50/50, plancher de coffre fractionnable, 3 points de fixation YouClip, siège conducteur coulissant réglable en hauteur avec inclinaison du dossier, sellerie tissu.
Journey : à partir de 19 400 €
Idem expression + roues tôle 16’’ Drava avec enjoliveurs, carte mains-libres, caméra de recul, système Media Nav Live avec écran central 10,1’’, navigation et services connectés, deux prises USB-C, 1 point de fixation YouClip, tablette cache-bagages, sellerie TEP/tissu.
Le point techno : le support de smartphone intelligent
Vendu en accessoire à 50 €, cet élément fait partie du Top 3 des équipements les plus choisis. Ce dispositif à fixer sur l'écran, intègre une tête magnétique à double fonction : support et chargeur.
Equipements et options
Version : II ELECTRIC 80 JOURNEY 27.5 KWH
Equipements de sécurité
ABS
Système de contrôle de traction (TCS)
Fixations ISOFIX
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Feux de jour Full Led avec nouvelle signature lumineuse
Feux AV et AR à LED
Aide au mantien de voie et alerte de changement de voie
Allumage automatique des feux
Détection de perte de pression des pneus
Système de contrôle de trajectoire (ESC) et aide au démarrage en côte
Alerte visuelle et sonore du non bouclage des ceinture AV et AR
Régulateur et limiteur de vitesse
Airbags AV latéraux et rideaux
Airbags frontal conducteur et passager
Equipements de confort
Direction assistée
Climatisation manuelle avec recyclage d'air
Verrouillage centralisée et automatique des portes
Rétroviseurs extérieurs gris Mégalite
Poches aumonières au dos des sièges AV
Media Nav Live (écran 10,1'', navigation connectée, 2 HP, 2 USB-C)
Volant mousse réglable en hauteur et en profondeur
Lève-vitre AV électrique
Siège conducteur coulissant réglable en hauteur et inclinaison
Vitres AR avec ouverture manuelle par entrebâillement
Banquette AR rabattable 50/50
Frein de parking électrique automatique
Ceintures de sécurité AV et AR avec prétentionneur pyrotechnique
Alerte visuelle et sonore du non bouclage des ceinture AV et AR
Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables manuellement
Lunette AR dégivrante/ essuie-vitre AR temporisé
Siège passager coulissant réglable en inclinaison
Antenne radio
Esthétique / Carrosserie
Sellerie mixte tissu bleu et textile enduit grainé
Cache-bagages
Peinture opaque
Ciel de toit gris chiné
Autres équipements
Eclairage de coffre
AFU: aide au freinage d'urgence
Kit de gonflage
Poignées de portes ton caisse
Caméra de recul
Boîte de vitesse Automate à fonction continue
Enjoliveurs 16" DRAVA
Réplication smartphone sans fil
Chargeur AC 6.6kW
Câble de recharge mode 3 type 2 monophasé 7kW, 5m
Carte mains libres
Tableau de bord digital 7" personnalisable
Plancher de coffre fractionnable
Radars de recul
Prédisposition Ethylotest
Système de surveillance de l'attention du conducteur
Avertissement distance de sécurité
Boucliers noir grainé
Calandre avec avec animation « grain laser »
Stikers latéraux sur montant de porte, portière et custode
Poignées de portes intérieures noires
Aérateurs latéraux avec décors blanc
Pièces décor injectées : planche de bord et bas de porte
Freinage automatique d’urgence avec détection des piétons et cyclistes AEBS
Appel SOS (E-call)
Youclip
Aide au parking AR
Prise 12V + 2 ports USB-C
Mode éco
Console centrale fixe
Freinage régénératif avec mode B
Charge pass
Kit protection antigravillonage
Feu de recul
Options disponibles
-
Sièges AV chauffants:
250 €
-
Coffre AV:
150 €
-
Câble de recharge domestique (mode 2, 6,5 m) 16 A:
300 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
550 €
-
Peinture métallisée Noir Etoilé:
550 €
-
Peinture opaque Agave:
550 €
Photos (146)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération