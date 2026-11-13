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Dacia Spring 2

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Essai - Dacia Spring 2 : le jour et la nuit !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

28  

3. Expression ou Journey : la nouvelle Dacia Spring dévoile ses tarifs et ses équipements

 

Essai - Dacia Spring 2 : le jour et la nuit !

La nouvelle Dacia Spring est disponible en France en deux finitions.

Expression : à partir de 17 900 €

Roues tôle 15’’ Mura avec enjoliveurs, ouverture et fermeture centralisée des portes avec télécommande, vitres avant et rétroviseurs électriques, climatisation manuelle, allumage automatique des feux, radar de stationnement arrière, frein à main électrique, système Media Control avec une prise USB-C, banquette arrière rabattable 50/50, plancher de coffre fractionnable, 3 points de fixation YouClip, siège conducteur coulissant réglable en hauteur avec inclinaison du dossier, sellerie tissu.

Journey : à partir de 19 400 €

Idem expression + roues tôle 16’’ Drava avec enjoliveurs, carte mains-libres, caméra de recul, système Media Nav Live avec écran central 10,1’’, navigation et services connectés, deux prises USB-C, 1 point de fixation YouClip, tablette cache-bagages, sellerie TEP/tissu.

Le point techno : le support de smartphone intelligent

Vendu en accessoire à 50 €, cet élément fait partie du Top 3 des équipements les plus choisis. Ce dispositif à fixer sur l'écran, intègre une tête magnétique à double fonction : support et chargeur. 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : II ELECTRIC 80 JOURNEY 27.5 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Système de contrôle de traction (TCS)

  • Fixations ISOFIX

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Feux de jour Full Led avec nouvelle signature lumineuse

  • Feux AV et AR à LED

  • Aide au mantien de voie et alerte de changement de voie

  • Allumage automatique des feux

  • Détection de perte de pression des pneus

  • Système de contrôle de trajectoire (ESC) et aide au démarrage en côte

  • Alerte visuelle et sonore du non bouclage des ceinture AV et AR

  • Régulateur et limiteur de vitesse

  • Airbags AV latéraux et rideaux

  • Airbags frontal conducteur et passager

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Climatisation manuelle avec recyclage d&#039;air

  • Verrouillage centralisée et automatique des portes

  • Rétroviseurs extérieurs gris Mégalite

  • Poches aumonières au dos des sièges AV

  • Media Nav Live (écran 10,1&#039;&#039;, navigation connectée, 2 HP, 2 USB-C)

  • Volant mousse réglable en hauteur et en profondeur

  • Lève-vitre AV électrique

  • Siège conducteur coulissant réglable en hauteur et inclinaison

  • Vitres AR avec ouverture manuelle par entrebâillement

  • Banquette AR rabattable 50/50

  • Frein de parking électrique automatique

  • Ceintures de sécurité AV et AR avec prétentionneur pyrotechnique

  • Alerte visuelle et sonore du non bouclage des ceinture AV et AR

  • Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables manuellement

  • Lunette AR dégivrante/ essuie-vitre AR temporisé

  • Siège passager coulissant réglable en inclinaison

  • Antenne radio

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie mixte tissu bleu et textile enduit grainé

  • Cache-bagages

  • Peinture opaque

  • Ciel de toit gris chiné

Autres équipements

  • Eclairage de coffre

  • AFU: aide au freinage d&#039;urgence

  • Kit de gonflage

  • Poignées de portes ton caisse

  • Caméra de recul

  • Boîte de vitesse Automate à fonction continue

  • Enjoliveurs 16&quot; DRAVA

  • Réplication smartphone sans fil

  • Chargeur AC 6.6kW

  • Câble de recharge mode 3 type 2 monophasé 7kW, 5m

  • Carte mains libres

  • Tableau de bord digital 7&quot; personnalisable

  • Plancher de coffre fractionnable

  • Radars de recul

  • Prédisposition Ethylotest

  • Système de surveillance de l&#039;attention du conducteur

  • Avertissement distance de sécurité

  • Boucliers noir grainé

  • Calandre avec avec animation « grain laser »

  • Stikers latéraux sur montant de porte, portière et custode

  • Poignées de portes intérieures noires

  • Aérateurs latéraux avec décors blanc

  • Pièces décor injectées : planche de bord et bas de porte

  • Freinage automatique d’urgence avec détection des piétons et cyclistes AEBS

  • Appel SOS (E-call)

  • Youclip

  • Aide au parking AR

  • Prise 12V + 2 ports USB-C

  • Mode éco

  • Console centrale fixe

  • Freinage régénératif avec mode B

  • Charge pass

  • Kit protection antigravillonage

  • Feu de recul

Options disponibles

  • Sièges AV chauffants

     : 

    250 €

  • Coffre AV

     : 

    150 €

  • Câble de recharge domestique (mode 2, 6,5 m) 16 A

     : 

    300 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    550 €

  • Peinture métallisée Noir Etoilé

     : 

    550 €

  • Peinture opaque Agave

     : 

    550 €

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