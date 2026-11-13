La nouvelle Dacia Spring est disponible en France en deux finitions.

Expression : à partir de 17 900 €

Roues tôle 15’’ Mura avec enjoliveurs, ouverture et fermeture centralisée des portes avec télécommande, vitres avant et rétroviseurs électriques, climatisation manuelle, allumage automatique des feux, radar de stationnement arrière, frein à main électrique, système Media Control avec une prise USB-C, banquette arrière rabattable 50/50, plancher de coffre fractionnable, 3 points de fixation YouClip, siège conducteur coulissant réglable en hauteur avec inclinaison du dossier, sellerie tissu.

Journey : à partir de 19 400 €

Idem expression + roues tôle 16’’ Drava avec enjoliveurs, carte mains-libres, caméra de recul, système Media Nav Live avec écran central 10,1’’, navigation et services connectés, deux prises USB-C, 1 point de fixation YouClip, tablette cache-bagages, sellerie TEP/tissu.

Le point techno : le support de smartphone intelligent Vendu en accessoire à 50 €, cet élément fait partie du Top 3 des équipements les plus choisis. Ce dispositif à fixer sur l'écran, intègre une tête magnétique à double fonction : support et chargeur.