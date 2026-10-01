Peugeot 408, le meilleur SUV de Peugeot n’est pas celui que vous croyez

En bref

Crossover familial

Hybride

A partir de 39 500 €

Malgré d’indéniables qualités et des prestations qui n’ont rien à envier à celles du 3008, la Peugeot 408 n’a pas trouvé son public. Ce mélange de SUV et de coupé n’a pas réussi à séduire une clientèle qui reste très, voire trop, attachée au format SUV classique. En France, les volumes sont restés confidentiels l’an dernier, avec moins de 5 000 exemplaires écoulés. Citroën a jeté l’éponge avec la (très recommandable) C5 X mais Peugeot persiste en restylant son modèle.

Ainsi, plusieurs éléments de design ont été modernisés comme la calandre striée, la signature lumineuse à trois griffes et un logo éclairé. À l’arrière, le crossover s’offre le lettrage « Peugeot » lumineux. À bord, quasiment rien ne change. On retrouve ses qualités, à savoir un mobilier original et valorisant, et ses défauts, comme la visibilité sur le compteur (masquée par le petit volant) et le système multimédia très lent à utiliser.

Plus habitable qu’un 3008

Ne vous fiez pas à ce profil de coupé avec une lunette presque horizontale car la Française, en plus d’être joliment dessinée, s’avère très habitable. La place sur la banquette arrière n’est pas comptée et peut accueillir sans difficulté deux grands gabarits. Le coffre, avec 531 litres de base dans cette version « hybride », peut emporter le nécessaire pour une famille de 5 personnes. En matière d’accueil et d’espace intérieur, la 408 fait même un peu mieux que le 3008, tout en restant proposée à un tarif légèrement inférieur.

Comme tous les modèles issus du groupe Stellantis, la 408 est commercialisée avec trois motorisations : une essence à hybridation légère, une hybride rechargeable et une électrique. Nous testons aujourd’hui l’Hybrid 145 qui associe un 3-cylindres essence 1.2 suralimenté, autrefois appelé PureTech, mais désormais fiabilisé selon la marque, et un moteur électrique de 28 ch couplé à une boîte auto e-DCS6.

Une motorisation fiscalement « friendly »

Fiscalement « friendly » L’intérêt de cette motorisation n’est pas vraiment la puissance pure. Il se situe plutôt au niveau des finances. Premièrement, elle assure l’accès à la gamme avec un prix d’appel de 39 350 € (hors remises), soit moins cher qu’un 3008 équivalent. Ensuite, elle émet peu, à savoir 114 g de CO2/km, ce qui permet d’abaisser le montant du malus à 190 € (en 2026). Moins lourde, elle a aussi un impact sur le poids, ce qui permet à la 408 d’échapper au malus au poids. Enfin, et surtout, elle consomme raisonnablement. Durant notre essai, nous avons relevé une moyenne de 6,5 l/100 km. Pour un véhicule de ce gabarit, c’est un score honorable.

Un comportement routier de haute volée

Ces économies ne se font pas au détriment de l’agrément général. Certes, en ville, la boîte e-DCS6 peut générer des à-coups, et le trois-cylindres se montre un peu bruyant lors des relances appuyées. Mais dans l’ensemble, cette motorisation à hybridation légère de 145 ch offre des performances tout à fait satisfaisantes. Les accélérations restent correctes et le moteur fait preuve d’une belle élasticité.

Le châssis, c’est clairement le point fort de la voiture. Le train avant se montre précis et réactif, offrant un guidage rigoureux. Bien posée sur ses appuis, la 408 contient très bien son roulis tout en préservant un excellent niveau de confort et une insonorisation soignée, notamment sur voie rapide. Ce châssis particulièrement réussi mériterait sans aucun doute une mécanique plus noble, mais les contraintes d’émissions actuelles régissent l’offre des constructeurs.