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Peugeot 408

Essai

Peugeot 408, le meilleur SUV de Peugeot n’est pas celui que vous croyez

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

13  

4. La Peugeot 408 face à ses concurrentes

 

Peugeot 408, le meilleur SUV de Peugeot n’est pas celui que vous croyez

La Peugeot 408 hybrid 145, à partir de 39 350 € est évaluée dans la catégorie des SUV/Crossover qui comprend notamment 

Le Renault Rafale, à partir de 200 ch et 46 750 €

Le Cupra Formentor, à partir de 204 ch et 39 325 €

Peugeot 408 Hybrid 145 GT Exclusive
Budget
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
 
Pratique
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Note globale : 13,8 /20
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Crossover Peugeot 408 : lequel choisir ?

55

Modèle à part dans la famille Peugeot, le nouveau Peugeot 408 n’est pas tout à fait une berline et pas encore un SUV. Il s’agit d’un mélange des deux, un crossover au style original qui peut séduire les familles par sa bonne habitabilité et son confort de roulement. Disponibles avec trois niveaux de finitions et trois motorisations, nous vous présentons dans le détail ce nouveau modèle et déterminons quels sont les meilleurs couples motorisation/finition afin de profiter au mieux, de ce crossover.

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