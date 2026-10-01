2. Quelle finition choisir pour la Peugeot 408 restylée ? (Allure, GT, GT Exclusive)
La gamme de la 408 restylée se décompose en trois finitions, qui représentent habituellement les niveaux les plus élevés
Ainsi, sur l’entrée de gamme est ici l’« Allure » (à partir de 39 350 €). De série, vous aurez droit à l’accès et le démarrage sans clé, la climatisation automatique bizone, l’aide au stationnement avec caméra de recul, les jantes alliage 17 pouces (19 sur l’hydride rechargeable), la compatibilité téléphonique 10 pouces, les projecteurs Full LED, le régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de signalisation et les vitres arrière surteintées.
Le niveau « GT » (à partir de 43 150 €) hérite pour sa part de l’aide au stationnement avant, du Driver Sport Pack, de la navigation connectée avec les i-Toogles virtuels, la conduite autonome de niveau 2, desprojecteurs Matrix LED, du hayon motorisé et des vitres avant feuilletées.
Enfin, le haut de gamme « GT Exclusive » (à partir de 44 900 €) se caractérise par la caméra 360°, l’instrumentation numérique 3D, l’alarme, la sellerie alcantara, les sièges électriques, chauffants et massants, le volant chauffant, le système audio Focal, la recharge des smartphones par induction, le hayon mains-libres, les jantes diamantées 20 pouces et le chargeur embarqué 7,4 kW (sur hybride rechargeable uniquement).
Le point techno : les technologies dernier cri en option
Si vous êtes un accro de la technologie, vous serez forcément séduit par le Pack Connect Plus, inclus pendant 6 mois, puis il vous en coutera 9,99€/mois ou 99 € par an. Pour ce tarif, vous continuerez à avoir la commande à distance, la reconnaissance vocale, la navigation connectée, les limitations de vitesse et le planificateur de voyage pour la version électrique.
Equipements et options
Version : (2) 1.2 HYBRID 145 GT EXCLUSIVE E-DCS6
Equipements de sécurité
ABS (antiblocage des roues)
Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR
Contrôle de traction
Contrôle de la pression des pneus
Feux AR 3 griffes à LED
ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirect
6 airbags: Frontaux conducteur et passager (passager neutralisable par clé),
Bandeau entre les feux AR Noir avec lettrage PEUGEOT éclairé en rouge
Accès et démarrage mains libres Proximity
Commutation automatique des feux de route et essuie-vitre AV
Peugeot Connect SOS & Assistance
Equipements de confort
Banquette AR rabattable 1/3-2/3
Climatisation automatique bi-zone
Frein de stationnement électrique
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Vitres latérales AR et lunette AR chauffante temporisée surteintées
Aide au stationnement AV graphique et sonore
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, avec répétiteurs de
Lécheurs de vitres Noir Brillant
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche
Siège conducteur AGR (réhausse mécanique, nez de coussin mécanique, site électrique et lombaire
Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement
Vitrage portes AV feuilleté
Console centrale avec jonc gris, accoudoir type papillon TEP Isabella Mistral
Accoudoirs de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane
Volant croûte de cuir avec surpiqûres parallèles gris Tramontane
Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres en Z vert Adamite / Noir
Commutation automatique des feux de route et essuie-vitre AV
Rétroviseur intérieur photosensible avec cadre
Direction assistée électrique, volant avec réglage manuel en hauteur et en profondeur
Accoudoir central AR avec rangement et porte-gobelets et trappe à skis
Sièges AV avec lombaire mécanique pour le conducteur et appuie-têtes à réglage intégré
Esthétique / Carrosserie
Accoudoir central AR avec rangement et porte-gobelets et trappe à skis
Jantes alliage 19'' diamantées ADAKITE biton Noir Orbital brillant, inserts Noir Orbital mat
Autres équipements
Condamnation centralisée
Ciel de pavillon noir
Recharge smartphone par induction
Teintes métallisées
Système Hi Fi Premium FOCAL 10 HP
Diffuseurs d'air aux places AR
2 prises USB-C à l'AR
Pare-brise teinté feuilleté acoustique
Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology
Antenne requin
Sélecteur de mode de conduite (Normal/Eco/Sport)
4 poignées de maintien
Pédalier Sport et repose pied en aluminium
Pack Drive Assist Plus
Kit de dépannage de pneumatique
Boîte de vitesse automatique, séquentielle (6 rapports)
Driver Sport Pack
Eclairage intérieur
Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10" personnalisable
Surtapis GT AV et AR avec surpiqûres vert Adamite
Visiopark 1
Pack Safety Plus
Pack Vision 360°
Calandre 3D avec finition alternée Noir brillant / Noir mat et rappels couleur caisse
Bouclier AR Noir mat avec inserts virgule Noir brillant
Monogrammes AV: blason PEUGEOT et 408
Monogramme AR droit : 408 et HYBRID
Planche de bord moussée avec décor Alcantara, jonc chromé transversal, et surpiqûres
Panneaux de portes avec décor Alcantara, poignée de portes en similicuir avec doubles
Eclairage des caves à pieds AV à LED
PEUGEOT i-Connect
2 prises 12V à l'AV et dans le coffre
Calandre AV avec grille supérieure et blason PEUGEOT illuminés
Monogrammes blason PEUGEOT sur ailes AV
Indicateurs de direction AV défilants
Planche de bord et panneaux de portes AV avec éclairage d'ambiance (8 couleurs)
Seuils de porte AV en aluminium avec nouveau lettrage PEUGEOT
Peugeot i-Connect Advanced
Volet AR motorisé avec accès bras chargés
Hayon AR motorisé
Intérieur Alcantara Executive
Options disponibles
-
Toit ouvrant électrique avec vélum:
1100 €
-
Teintes spéciales:
1250 €
-
Teintes métallisées:
1050 €
-
Intérieur Mistral Executive:
1200 €
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