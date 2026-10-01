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Peugeot 408

Essai

Peugeot 408, le meilleur SUV de Peugeot n’est pas celui que vous croyez

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

13  

5. La fiche technique de la Peugeot 408 Hybrid 145

 

Peugeot 408, le meilleur SUV de Peugeot n’est pas celui que vous croyez

 

Les chiffres clés

Peugeot 408 (2) 1.2 HYBRID 145 GT EXCLUSIVE E-DCS6
Généralités  
Finition GT EXCLUSIVE
Date de commercialisation 02/02/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,68 m
Largeur sans rétros 1,84 m
Hauteur 1,48 m
Empattement 2,78 m
Volume de coffre mini 536 L
Volume de coffre maxi 1 611 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 538 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 145 ch
Couple 230 Nm à 1 750 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 205 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.4 s
Volume du réservoir 52 L
Emissions de CO2 113 g/km (wltp)
Bonus malus max 50
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