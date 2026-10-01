3. Et si l'hybrid 145 était la meilleure version de la 408
La concurrence : rare
Sur ce segment des crossovers, la concurrence directe se fait rare. On peut toutefois lui opposer des SUV au format traditionnel comme le Renault Rafale, le Cupra Formentor ou encore l’Audi Q3 sportback.
A retenir : la motorisation la plus intéressante du catalogue
Plus statutaire et plus désirable qu’auparavant, la Peugeot 408 conserve ses qualités (comportement, confort et habitabilité) et ses défauts (tarifs élevés, ergonomie et multimédia passables). Cette version Hybrid 145, en particulier, s'impose comme la plus intéressante du catalogue. Libérée des contraintes d'autonomie elle se place comme la moins chère à l'achat, la moins pénalisée par le malus et dispose d’un volume de coffre maximal.
Caradisiac a aimé
- Le design plaisant
- La qualité de présentation
- L'espace à bord
- Le grand coffre
- Le comportement routier abouti et confortable
Caradisiac n'a pas aimé
- La boîte de vitesses délivrant trop d'à-coups
- Le système multimédia lent
- La visibilité masquée sur le compteur
- Les tarifs élevés
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|(2) 1.2 HYBRID 145 ALLURE BUSINESS E-DCS6
|113 (wltp)
|39 750 €
|€
|(2) 1.2 HYBRID 145 ALLURE E-DCS6
|113 (wltp)
|39 350 €
|€
|(2) 1.2 HYBRID 145 GT E-DCS6
|113 (wltp)
|43 150 €
|€
|(2) 1.2 HYBRID 145 GT EXCLUSIVE E-DCS6
|113 (wltp)
|44 900 €
|€
Photos (47)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération