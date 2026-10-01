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Peugeot 408

Essai

Peugeot 408, le meilleur SUV de Peugeot n’est pas celui que vous croyez

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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3. Et si l'hybrid 145 était la meilleure version de la 408

 

Peugeot 408, le meilleur SUV de Peugeot n’est pas celui que vous croyez

 

La concurrence : rare

Sur ce segment des crossovers, la concurrence directe se fait rare. On peut toutefois lui opposer des SUV au format traditionnel comme le Renault Rafale, le Cupra Formentor ou encore l’Audi Q3 sportback.

A retenir : la motorisation la plus intéressante du catalogue

Plus statutaire et plus désirable qu’auparavant, la Peugeot 408 conserve ses qualités (comportement, confort et habitabilité) et ses défauts (tarifs élevés, ergonomie et multimédia passables). Cette version Hybrid 145, en particulier, s'impose comme la plus intéressante du catalogue. Libérée des contraintes d'autonomie elle se place comme la moins chère à l'achat, la moins pénalisée par le malus et dispose d’un  volume de coffre maximal.

Caradisiac a aimé

  • Le design plaisant
  • La qualité de présentation 
  • L'espace à bord
  • Le grand coffre
  • Le comportement routier abouti et confortable

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • La boîte de vitesses délivrant trop d'à-coups
  • Le système multimédia lent
  • La visibilité masquée sur le compteur 
  • Les tarifs élevés

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(2) 1.2 HYBRID 145 ALLURE BUSINESS E-DCS6 113 (wltp) 39 750 €  €
(2) 1.2 HYBRID 145 ALLURE E-DCS6 113 (wltp) 39 350 €  €
(2) 1.2 HYBRID 145 GT E-DCS6 113 (wltp) 43 150 €  €
(2) 1.2 HYBRID 145 GT EXCLUSIVE E-DCS6 113 (wltp) 44 900 €  €
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