La concurrence : rare

Sur ce segment des crossovers, la concurrence directe se fait rare. On peut toutefois lui opposer des SUV au format traditionnel comme le Renault Rafale, le Cupra Formentor ou encore l’Audi Q3 sportback.

A retenir : la motorisation la plus intéressante du catalogue

Plus statutaire et plus désirable qu’auparavant, la Peugeot 408 conserve ses qualités (comportement, confort et habitabilité) et ses défauts (tarifs élevés, ergonomie et multimédia passables). Cette version Hybrid 145, en particulier, s'impose comme la plus intéressante du catalogue. Libérée des contraintes d'autonomie elle se place comme la moins chère à l'achat, la moins pénalisée par le malus et dispose d’un volume de coffre maximal.

Caradisiac a aimé

Le design plaisant

La qualité de présentation

L'espace à bord

Le grand coffre

Le comportement routier abouti et confortable

Caradisiac n'a pas aimé

La boîte de vitesses délivrant trop d'à-coups

Le système multimédia lent

La visibilité masquée sur le compteur

Les tarifs élevés