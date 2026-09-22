Les Citroën Ami, C3 et C3 Aircross se la jouent baroudeurs

Souvenez-vous qu’il y a presque 20 ans, Citroën commercialisait une version baroudeuse sa citadine la C3 XTR. Une version qui avait uniquement un look baroudeur, Cette griffe a ensuite été reprise sur d’autres modèles comme le Berlingo. Aujourd’hui, Citroën remet au goût du jour cette tendance avec la griffe Outdoor. Cette dernière va être appliquée sur les modèles les plus accessibles à savoir le quadricycle AMI, la citadine C3 et le monospace urbain, le C3 Aircross.

Esthétiquement, les évolutions esthétiques des C3 et C3 Aircross sont relativement légères. Elles portent principalement sur l’adoption de nouveaux boucliers avant et arrière dotés de sabots de protection, mais aussi des petites barrettes rouges, que l’on retrouve sur la custode par exemple.

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À noter aussi la présence de jantes alliage 17 pouces au design spécifique, de protections de carrosserie latérales sur lesquelles sont sérigraphiées une petite mascotte, d’un logo rouge et d’une teinte exclusive dénommée « Vert Sequoia ». Le C3 Aircross hérite pour sa part en complément d’antibrouillards implanté dans ce même bouclier.

À l’intérieur de la citadine et du SUV urbain, pas de bouleversement puisqu’on retrouve la planche de bord inaugurée par la C3. Celle-ci est toujours aussi originale avec son petit volant, son instrumentation haute et sur les finitions hautes son écran multimédia de 10,25 pouces. Si les plastiques sont durs, comme souvent dans la catégorie, la partie intermédiaire recouverte de tissu apporte un peu plus de qualité.

C’est justement cette partie qui évolue avec de nouvelles couleurs et matières plus en adéquation l’inspiration baroudeur et elles sont aussi présentes sur les contre-portes et les sièges qui sont frappés de la fameuse mascotte. Enfin, impossible de rater les ceintures de sécurité rouges.

Ce label Outdoor vient prendre place dans la gamme au-dessus de la finition la plus haute Max. Il sera disponible avec l’hybride 110 ch et la version électrique Grande Autonomie sur la C3. Pour le C3 Aircross, il sera commercialisé avec les motorisations hybrid 110 et 145, mais également la version électrique à grosse batterie.

L’Ami a la fête également

L’introduction de cette déclinaison Outdoor s’effectue également sur l’Ami. Dans son cas, les modifications sont encore plus poussées puisque le célèbre quadricycle hérite d’un large toit ouvrant. Une grande première puisque cet accessoire était jusque-là réservé à l’Ami Buggy à savoir la version sans porte. Une couleur spécifique appelée « Khaki Green » fait aussi ses débuts et les jantes sont désormais peintes en blanc.

À l’intérieur, les nouveautés sont assez nombreuses avec tout d’abord une instrumentation numérique agrandie qui mesure désormais 5,7 pouces tandis que les sièges se parent d’une nouvelle teinte spécifique et héritent également de ceintures de sécurité rouges.

Avec ce nouveau label, Citroën souhaite retrouver une âme de baroudeur, un peu à la manière de Dacia. Une façon de séduire une nouvelle clientèle. Première sortie publique à l’occasion du prochain Mondial de Paris. Les tarifs ne sont pas encore connus pour l’instant.