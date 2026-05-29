La Citroën Ami a droit à son premier festival

Elle est petite, mignonne, simple, électrique et est devenue la coqueluche des jeunes des beaux quartiers, qui suis-je ? La Citroën Ami bien sûr. Depuis sa sortie en 2020, il s’en est vendu 100 000 exemplaires, un joli score pour une voiture sans permis, réduite à un rayon d’action limitée et affichée à un prix équivalent à celui d'une voiture d’occasion en bon état.

Si son succès ne se dément pas, un événement montre également la sympathie et l’aspect communautaire qu’elle génère. À l’image de Dacia avec son pique-nique, voici un nouveau rassemblement uniquement dédié à un modèle.

Plusieurs animations sont prévues sur deux jours : déjeuner sur place, tables rondes autour de la mobilité électrique ou encore petit circuit pour tester la maniabilité de l’Ami.

Drive-in au programme

La soirée du vendredi sera l’occasion de regarder un film sur la Croisière Verte. À l’image de la Croisière jaune et noire, il s’agit de retracer l’épopée des aventuriers qui ont parcouru 14 000 km à travers l’Afrique au volant de l’Ami bien sûr. Un de ces aventuriers, Eric Vigouroux, sera présent à l’événement. Projeté tel un cinéma de plein air, il sera possible de le regarder directement depuis l’intérieur des Ami, à la manière des Drive-in aux Etats-Unis.

Propriétaires de Fiat Topolino, les portes vont sont également ouvertes puisqu’un « challenge » sera organisée entre les deux marques. Pour participer à ce rassemblement gratuit, un formulaire d’inscription est prévu en ligne. Cet Ami-Days aura lieu les vendredi 29 et samedi 30 mai au Port de Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. En toute logique, Citroën a mis en place des bornes de recharge sur place afin de rentrer chez soi l’esprit léger.