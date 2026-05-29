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Citroen Ami 2

Le starter de 7h00

La Citroën Ami a droit à son premier festival

Dans Loisirs / Autres actu loisirs

Julien Bertaux

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Qui aurait pu imaginer qu’une voiture sans permis puisse susciter autant d’enthousiasme, jusqu’à l’organisation d’un rassemblement à son honneur ? C’est le cas de la Citroën Ami puisqu’un « Ami-Days » est prévu ces 29 et 30 mai en Île-de-France.La Citroën Ami a droit à son premier festival

La Citroën Ami a droit à son premier festival
Le rassemblement de Citroën Ami aura lieu vendredi 29 et samedi 30 mai 2026.

Elle est petite, mignonne, simple, électrique et est devenue la coqueluche des jeunes des beaux quartiers, qui suis-je ? La Citroën Ami bien sûr. Depuis sa sortie en 2020, il s’en est vendu 100 000 exemplaires, un joli score pour une voiture sans permis, réduite à un rayon d’action limitée et affichée à un prix équivalent à celui d'une voiture d’occasion en bon état.

Si son succès ne se dément pas, un événement montre également la sympathie et l’aspect communautaire qu’elle génère. À l’image de Dacia avec son pique-nique, voici un nouveau rassemblement uniquement dédié à un modèle

Plusieurs animations sont prévues sur deux jours : déjeuner sur place, tables rondes autour de la mobilité électrique ou encore petit circuit pour tester la maniabilité de l’Ami.

Drive-in au programme

La Citroën Ami a droit à son premier festival

La soirée du vendredi sera l’occasion de regarder un film sur la Croisière Verte. À l’image de la Croisière jaune et noire, il s’agit de retracer l’épopée des aventuriers qui ont parcouru 14 000 km à travers l’Afrique au volant de l’Ami bien sûr. Un de ces aventuriers, Eric Vigouroux, sera présent à l’événement. Projeté tel un cinéma de plein air, il sera possible de le regarder directement depuis l’intérieur des Ami, à la manière des Drive-in aux Etats-Unis.

Propriétaires de Fiat Topolino, les portes vont sont également ouvertes puisqu’un « challenge » sera organisée entre les deux marques. Pour participer à ce rassemblement gratuit, un formulaire d’inscription est prévu en ligne. Cet Ami-Days aura lieu les vendredi 29 et samedi 30 mai au Port de Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. En toute logique, Citroën a mis en place des bornes de recharge sur place afin de rentrer chez soi l’esprit léger.

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