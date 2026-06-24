A partir de ce vendredi 26 juin et malgré la canicule, tous les élèves de la classe de troisième passeront l’épreuve du brevet des collèges dont les examens se tiendront jusqu’au 30 juin.

Ils étaient très exactement 847 600 candidats l’année dernière à s’être présentés, dont 724 700 ont été admis. Le taux de réussite avait alors été de 85,5 % au niveau national, en très légère baisse de 0,2 % par rapport aux résultats de l’année précédente.

Citroën prévoit des récompenses pour les mentions

Citroën, décidément à la pointe des opérations de communication un peu hors normes ces temps-ci, vient de faire une annonce intéressante pour tous ces élèves : la promesse d’une remise en cas d’achat d’une Ami pour les lauréats du brevet des collèges obtenant de bonnes notes.

La marque aux chevrons prévoit 100€ pour les lauréats obtenant une mention « assez bien », 200€ pour ceux arrivant à la mention « bien » et 300€ pour ceux du niveau « très bien ».

Si tout le monde achète une Ami, ça peut coûter plus de 80 millions d’euros !

Certes, il s’agit d’un geste assez anecdotique compte tenu du prix d’achat de la voiture, facturée au minimum 8 190€ actuellement dans sa version de base. Mais sachant que quasiment la moitié des lauréats de l’année dernière ont obtenu au moins une mention bien, cette remise coûterait tout de même à Citroën : en raisonnant par l’absurde et si la totalité de ces lauréats décidaient d’acheter une Ami avec le même taux de réussite cette année, cela donnerait plus de 80 millions d’euros de remises. Mais avec plus de trois milliards de chiffre d’affaires grâce aux ventes correspondantes du petit quadricycle électrique accessible dès 14 ans, l’opération resterait sans doute rentable ! D’ailleurs d’après les journalistes de BFM TV, Citroën avait déjà réalisé exactement la même opération l’année dernière.

Plus sérieusement, la Citroën Ami s’est vendue à 7 408 exemplaires en France en 2025. Soit un peu plus de 1,4 million d’euros de remises si autant de lauréats du brevet à mention bien ou très bien décidaient cette année d’acheter une Ami. On souhaite en tout cas bonne chance aux candidats et malheureusement, l’Ami ne possède pas de climatisation…