Avec Omar Sy, Citroën s’offre une véritable star de cinéma pour vendre ses voitures
Julien Bertaux , mis à jour
La star du cinéma Omar Sy s’associe à la marque française et lui prête son nom puisque Citroën devient Sytroën le temps d’une campagne publicitaire. Le premier film sera diffusé ce soir lors de la Coupe du monde opposant la France au Sénégal.
Tout le monde, ou presque, se souvient de l’acteur au volant d’une magnifique Maserati Quattroporte dans le film « Intouchables ». Le V8 hurlant était alors nettement plus séduisant que la conduite d’un Renault Kangoo. De façon plus raisonnable, nous l’avons vu aussi à bord d’une DS 4 dans « De l’autre côté du périph ».
Le voici toujours dans un modèle du groupe Stellantis, mais cette fois-ci au volant. La star française s’associe avec la marque Citroën le temps d’une campagne publicitaire qui sera déployée sur l’ensemble des modèles.
Pour Xavier Chardon, le patron de « Sytroën » : « Nous avons souhaité donner à Omar Sy bien plus qu’un simple rôle d’ambassadeur. Omar est une personnalité populaire qui a su rester simple, authentique et proche des gens. Cette façon de créer du lien, de faire sourire et de voir les choses autrement fait écho à ce que Citroën représente depuis toujours. C’est ce qui rend cette collaboration si naturelle. »
Cette campagne dite mondiale débute ce soir ; le premier film publicitaire sera diffusé à l’occasion du match de la Coupe du monde France-Sénégal.
Omar Sy au volant de la future 2CV ?
En s’associant à ce monument du cinéma, la marque s’offre une véritable star. Après s’être fait connaître en duo avec Fred Testot sur Canal +, il décroche ensuite plusieurs rôles au cinéma jusqu’à recevoir le César du meilleur acteur pour sa prestation dans le film « Intouchables ». Cette récompense lui ouvre par la suite les portes d’Hollywood.
Après les Etats-Unis, verra-t-on Omar Sy au volant de la future 2CV, l’un des symboles de la France ? C'est assez probable, car cette campagne mondiale sera progressivement déployée sur l’ensemble des modèles de la marque.
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