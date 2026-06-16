Tout le monde, ou presque, se souvient de l’acteur au volant d’une magnifique Maserati Quattroporte dans le film « Intouchables ». Le V8 hurlant était alors nettement plus séduisant que la conduite d’un Renault Kangoo. De façon plus raisonnable, nous l’avons vu aussi à bord d’une DS 4 dans « De l’autre côté du périph ».

Le voici toujours dans un modèle du groupe Stellantis, mais cette fois-ci au volant. La star française s’associe avec la marque Citroën le temps d’une campagne publicitaire qui sera déployée sur l’ensemble des modèles.

Pour Xavier Chardon, le patron de « Sytroën » : « Nous avons souhaité donner à Omar Sy bien plus qu’un simple rôle d’ambassadeur. Omar est une personnalité populaire qui a su rester simple, authentique et proche des gens. Cette façon de créer du lien, de faire sourire et de voir les choses autrement fait écho à ce que Citroën représente depuis toujours. C’est ce qui rend cette collaboration si naturelle. »

Cette campagne dite mondiale débute ce soir ; le premier film publicitaire sera diffusé à l’occasion du match de la Coupe du monde France-Sénégal.

Omar Sy au volant de la future 2CV ?

En s’associant à ce monument du cinéma, la marque s’offre une véritable star. Après s’être fait connaître en duo avec Fred Testot sur Canal +, il décroche ensuite plusieurs rôles au cinéma jusqu’à recevoir le César du meilleur acteur pour sa prestation dans le film « Intouchables ». Cette récompense lui ouvre par la suite les portes d’Hollywood.

Après les Etats-Unis, verra-t-on Omar Sy au volant de la future 2CV, l’un des symboles de la France ? C'est assez probable, car cette campagne mondiale sera progressivement déployée sur l’ensemble des modèles de la marque.